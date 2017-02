Latvala domina la especial de apertura del rally de Suecia

El finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota) se colocó líder en el rally de Suecia, segunda cita del Mundial (WRC) de 2017, al ganar la primera especial de 1,9 km, el jueves en el hipódromo de Karlstad.

El francés Sebastien Ogier, ganador de los dos anteriores rallies de Suecia y de los últimos cuatro títulos mundiales, fue quinto. En enero, Ogier fue el ganador en el rally de Montecarlo, abriendo la temporada con la confirmación de su estatus de gran favorito.

Los tiempos de la especial de apertura no tienen gran relevancia. Ogier quedó a nueve décimas de segundo de Latvala, con lo que los cinco primeros estuvieron en un margen de menos de un segundo.

Segundo del día fue el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), mientras que el español Dani Sordo (Hyundai i20) fue tercero y el estonio Ott Tänak (Ford Fiesta) cuarto.

"Las sensaciones con el coche fueron muy buenas. No he triunfado antes de verdad en las superespeciales, pero a veces me puede ir bien", celebró Latvala.

El viernes continuará el rally con el inicio de la auténtica batalla, siete especiales (ES2-ES8, con 81 kilómetros en total).

- Clasificación del rally de Suecia tras la primera especial este jueves:

1. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Toyota Yaris) 1:34.1

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) a 0.6

3. Dani Sordo-Marc Martí (ESP/Hyundai i20) a 0.7

4. Ott Tänak-Raigo Molder (EST/Ford Fiesta RS) a 0.8

5. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Ford Fiesta RS) a 0.9

6. Mads Ostberg-Ola Floene (NOR/Ford Fiesta RS) a 1.2

7. Kris Meeke-Paul Nagle (IRL/Citroën C3) a 2.0

8. Juho Hänninen-Kaj Lindström (FIN/Toyota Yaris) a 2.1

9. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBR/Ford Fiesta RS) a 2.1

10. Ole Christian Veiby-Stig Rune Skjaermoen (NOR/Skoda Fabia) a 2.4