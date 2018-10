Lewis Hamilton, el ecléctico quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1

Creador de ropa para la marca Tommy Hilfiger, su nombre aparece en el último disco de la cantante Christina Aguilera y, desde este domingo, también es quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1: Lewis Hamilton marca tendencia sobre el asfalto, pero también fuera de él por su eclecticismo.

A menudo descrito como una "estrella del pop", el británico de 33 años igualó en el Gran Premio de México los cinco títulos mundiales del argentino Juan Manuel Fangio y ya solo tiene por delante al alemán Michael Schumacher, que se bajó definitivamente del auto con siete.

La conquista de esta nueva corona, la cuarta con Mercedes desde 2014, ha estado marcada por sus incursiones en el universo de la música y la moda, que han inquietado regularmente a la prensa, preguntándose si no le impedirían triunfar al volante, en lugar de considerarlas como claves de su éxito.

"Satisfacer mi creatividad me estimula. Es sano descubrir otras cosas para las que estás dotado y poder sumergirte en ellas. En mi tiempo libre, intento explorar, ya que al mismo tiempo que aprendes, estimulas tu espíritu", reconoció Hamilton en una entrevista con la AFP durante el Gran Premio de Rusia.

"Siempre he sido así, pero no me atrevía a ir más lejos, ya que para mi padre no había otra cosa que las carreras. Cuando eres joven, cada día tienes un único objetivo: llegar a la F1. Cuando ya estás, has tenido resultados positivos y has echado raíces, puedes explorar otras cosas", señaló, con un pendiente de diamantes en su nariz y una cadena de oro alrededor del cuello.

- "A contracorriente" -

"No sé si podría haber sido quien soy ahora al principio de mi carrera. Probablemente, hoy un joven podría serlo porque yo he demostrado que es posible ser diferente. Pero, cuando yo llegué, mi diferencia era desaprobada", agregó.

Es precisamente eso lo que ha impulsado a Hamilton en los últimos tiempos: su deseo por "entrar en la historia" al margen de sus orígenes humildes, su color de piel y de las convenciones que rigen el pequeño mundo de la Fórmula 1.

"Siempre he sido alguien que va contracorriente. Las personas que piensan que tengo que ser y expresarme de una determinada manera siempre me han contrariado. 'Un piloto debe ser así o asá porque siempre ha sido de esa manera', ¡detesto eso!", declaró el inglés.

"Quiero animar a los jóvenes a ser la mejor versión de ellos mismos. Creo que en cierta manera todos somos unicornios, ya que todos somos únicos".

Tras apariciones en el videojuego "Call of Duty" y las superproducciones cinematográficas "Cars 3" y "Zoolander 2", Hamilton habría debutado en el mundo de la música este año con una colaboración con Aguilera en su canción "Pipe", algo que aún no se ha confirmado. Pero su nombre aparece en los créditos del álbum.

Además, entre dos Grandes Premios, también promocionó su colección para Tommy Hilfiger.

- "Ser el mejor" -

"Escucho muchísima música, antigua y reciente, de géneros muy diferentes. Hay melodías, tonos y colores que me inspiran. Para la moda, me inspiro en creadores que aprecio, pero comprender las tendencias no es nada sencillo. Mis primeros pasos estuvieron acompañados de éxitos. ¿Cómo construir sobre ello? ¡Hacer todas esas cosas intentando ser el mejor piloto de Fórmula 1 es realmente complicado!", lanzó con una gran risa, sin esconder su ambición y confianza en sí mismo.

Para los que se preocupan o le reprochan que siempre está disperso, el quíntuple campeón del mundo echa mano de su experiencia, con 12 temporadas en la Fórmula 1 a sus espaldas, y sus resultados, con 71 victorias, 131 podios y 80 poles.

"Gestiono mi itinerario al detalle y rara vez me equivoco. Es una cuestión de equilibrio. Por lo general, me gusta estar ocupado y hay tantas cosas que quiero hacer que a menudo tengo la impresión de que me falta tiempo", sentenció.

El británico menciona a menudo su futura retirada cuando finalice su contrato con Mercedes, a finales de 2020, si los cambios en el reglamento no le convencen, aunque podría decir adiós más tarde si éstos le seducen.

Para entonces, y a este ritmo, Hamilton podría igualar a Schumacher en títulos mundiales y batir el récord del alemán de victorias (91) y podios (155).