635x357 En Lima, dominicano Pie se queda con plata en taekwondo. JUAN ZAMORANO (Associated Press)

LIMA (AP) — En sus primeros Juegos Panamericanos, Bernardo Pie obtuvo una medalla de plata. Pero el taekwondoín dominicano no estaba satisfecho.

Afirma que pudo haber trocado esa presea por la del metal dorado, si tan sólo una serie de lesiones en las rodillas no le hubiera arruinado los momentos decisivos de la final del domingo.

Pie perdió el combate por el oro en los últimos segundos frente al brasileño Edival Marques por 17-14 en la división de menos de 68 kilogramos.

El dominicano llegó al tercer round con un marcador favorable de 11-5, pero su rival emparejó la pizarra con un golpe certero. Pie se fue arriba por un punto faltando menos de un minuto, pero el brasileño sumó seis unidades cruciales. Pie abandonó renqueando el tatami.

“Fue una experiencia muy bonita”, dijo el combatiente de 24 años a The Associated Press, después de la premiación. “En medio del combate tuve una pequeña lesión y ya venía con otra desde el proceso de preparación y luego en el combate (por la final) tuve un choque fulminante con la rodilla. Tratamos de mantener el combate pero se me salió de las manos”.

Pie había obtenido oro en el campeonato panamericano disputado en la localidad estadounidense de Spokane, Washington, en 2018. Pero considera que la plata en Lima vale más.

“Este es mi mayor logro en toda América y ahora a seguir trabajando”, se alentó. ´

Agregó que su objetivo será buscar puntos en competencias internacionales futuras para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El chileno Ignacio Morales y el canadiense Hervan Nkogho compartieron el bronce en esta división.