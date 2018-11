Lindsey Vonn se perderá la etapa de Lake Louise por lesión

La estadounidense Lindsey Vonn se lesionó en un entrenamiento y será baja para la etapa de Lake Louise, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, donde iba a disputar sus primeras carreras en su última temporada en la Copa del Mundo de esquí alpino.

"Me caí en el entrenamiento (el lunes) y me lesioné una rodilla. La buena noticia es que no me tengo que operar. La mala es que no podré correr en Lake Louise", tuiteó el martes.

"Es mi etapa favorita de la Copa del Mundo y estoy devastada por no poder estar este año. Estoy tocada pero sigo aquí", concluyó.

Vonn, de 34 años, se lesionó practicando el Supergigante en la estación de deportes de invierno de Colorado, en Copper Mountain.

Había anunciado antes del comienzo de la campaña que esta edición sería la última de su carrera.

Esta lesión complica en parte uno de sus últimos objetivos: batir el récord de victorias en Copa del Mundo, en poder de la sueca Ingemar Stenmark, con 86. Vonn ostenta 82.