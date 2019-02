Lindsey Vonn anuncia que se retirará tras el Mundial de Are

La estadounidense Lindsey Vonn, reina del esquí alpino con 82 victorias en Copa del Mundo, anunció este viernes en las redes sociales que se retirará tras el Mundial de Are (Suecia), que comienza el martes.

Vonn, de 34 años y que se lesionó al comienzo de la temporada, no es capaz de regresar al nivel esperado sin dolor, por lo que prefiere retirarse tras el supergigante (5 de febrero) y el descenso (10 de febrero) en Are, antes que llegar hasta diciembre y la Copa del Mundo de Lake Louise (Canadá), como había previsto en un primer momento.

"La realidad desgraciadamente es que mi cuerpo y mi ánimo no están a la altura. Tras muchas noches sin dormir, he terminado por aceptar que no podía continuar en el esquí de competición", escribe la deportista en su página Facebook, doce días después de su mal fin de semana en Cortina (Italia), que marcaba su regreso al circuito (15ª y después 9ª en los descensos, abandono en el supergigante).

"Estos últimos años tuve más lesiones y operaciones de lo que podía imaginar. Siempre he tratado de ir más allá del límite, lo que me ha permitido cosechar éxitos increíbles, pero también graves accidentes", explica la campeona olímpica de Vancouver-2010 (descenso), que tuvo una grave caída en Schladming (Austria) en 2013 (rotura de ligamentos de la rodilla derecha, fractura de tibia).

"Mi cuerpo está roto más allá de los razonable y no me permite tener la última temporada de mis sueños", añade Vonn, récord del número de victorias en Copa del Mundo femenina (82), que podía esperar alcanzar el récord absoluto del sueco Ingemar Stenmark (86) con una temporada "normal".

Gran estrella del esquí alpino, en parte también debido a su antigua relación con el golfista Tiger Woods, la doble campeona del mundo (descenso y supergigante 2009) se retirará tras el Mundial, como el noruego Aksel Lund Svindal (36 años), otro gran nombre del circo blanco.