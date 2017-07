Londres acoge con la Liga de Diamante un ensayo del Mundial de atletismo

635x357 La jamaicana Elaine Thompson (C) gana la final de los 100 metros de la reunión de atletismo de París, séptima etapa de la Liga de Diamante, el 1º de julio de 2017. AFP

El estadio Olímpico de Londres, escenario en menos de un mes del Mundial de atletismo (4-13 agosto), acogerá el domingo la novena etapa de la Liga de Diamante, en la que destaca un duelo explosivo en los 100 metros entre la reina de la velocidad, Elaine Thompson, y una de sus grandes rivales, Dafne Schippers.

Thompson, doble campeona olímpica en Rio-2016 (100 y 200 metros), decidió correr únicamente la distancia corta en el Mundial. Invicta este año en la línea recta, con la mejor marca anual en su cuenta particular (10.71), la jamaicana sigue perfilándose como la gran favorita para el Mundial.

Schippers, subcampeona olímpica de 200 metros en Rio, sí que competirá en el Mundial de Londres-2017 en los 100 y los 200 metros. La holandesa tendrá una difícil misión contra Thompson, firme candidata a ser considerada la 'Bolt femenina'.

"Me siento muy bien, pero no me meto presión inútil. El hecho de que el domingo haya una semifinal y una final es como un ensayo de calentamiento para el Mundial", estimó Schippers.

Thompson, por su parte, sigue "concentrada" en ella misma y en su apuesta de optar únicamente por los 100 metros.

"Estoy contenta con hacer sólo el 100 metros en 2017. El año pasado fue realmente muy duro hacer el 100 y el 200 metros. De aquí a los Juegos Olímpicos de 2020 alternaré cada año entre las dos distancias, antes de intentar un nuevo doblete en Tokio", indicó.

- ¿Lasiktskene seguirá volando? -

En Londres, otra de las protagonistas será una de las atletas más en forma de la temporada, la saltadora de altura rusa Mariya Lasitskene (antes Mariya Kuchina). La rusa triunfó el jueves en Lausana con un espectacular 2,06 metros, mejor marca de este 2017 y quinta mejor de todos los tiempos.

El viejo récord del mundo de Stefka Kostadinova (2,09 metros en 1987) está cada vez más en peligro.

La española Ruth Beitia, campeona olímpica, intentará recuperar las buenas sensaciones.

El jueves regresó en Lausana después de unas semanas de parón, en las que se recuperó de unas molestias físicas, pero firmó un papel muy discreto en la ciudad suiza, donde sólo pudo saltar 1,90 metros.

En la reunión de Londres también se espera a otras figuras.

En los 110 metros vallas estará el plusmarquista mundial Aries Merritt, en los 400 metros vallas el campeón olímpico Kerron Clement y en los 400 metros la multimedallista Allyson Felix.

En los 100 metros vallas competirá Kendra Harrison, que regresará al estadio en el que batió el récord mundial de 100 metros vallas (12.20). A sus 24 años, Harrison espera conseguir en Londres su primer gran título, tras la desilusión de no haber podido clasificarse para Rio-2016.

La estrella local Mo Farah, rey del 5.000 y los 10.000 metros, se probará con un 3.000 metros.

En el salto con pértiga femenino, la griega Ekaterini Stefanidi, en cabeza del ránking de 2017 (4,85 metros), protagonizará un interesante pulso contra la estadounidense Sandi Morris.