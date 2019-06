Lorenzo se cae y es baja en el GP de Holanda, Viñales empieza brillando

El español Maverick Viñales (Yamaha) fue el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, este viernes en Assen, en una jornada marcada por la grave caída de Jorge Lorenzo (Honda), que se ha retirado de la prueba.

"Tristemente, @lorenzo99 ha sido declarado no apto para el resto del #GPHolanda", tuiteó Honda.

Lorenzo, de 32 años, perdió el control de su moto en la curva siete y dio varias vueltas por el asfalto. Se levantó conmocionado y fue llevado en ambulancia al centro médico del circuito.

"Jorge presentó en el TAC una fractura de la sexta vértebra torácica, todavía están decidiendo cómo proceder", dijo a motogp.com Michele Zasa, de Clinica Mobile.

"Mueve todo y no tiene síntomas neurológicos. Ahora veremos cómo actuar en la próxima hora y cuál será el tratamiento", añadió. "El casco tiene arañazos pero no perdió la conciencia, estaba bien, no inconsciente ni conmocionado. La contusión fue en el pecho y en la espalda", detalló.

Lorenzo, que este año ingresó en Honda procedente de Ducati y que será trasladado este viernes a Barcelona para que se le realicen más pruebas, vive un inicio de temporada muy complicado, marcado por numerosas caídas. Actualmente es 15º del campeonato con 19 puntos, con el 11º puesto en el Gran Premio de Francia como mejor resultado.

Su compañero Marc Márquez es líder con 140 puntos, con cuatro victorias en siete carreras. Tiene 37 puntos de ventaja sobre el segundo, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

Este viernes Viñales marcó un tiempo de 1 min 32 segundos y 638 milésimas, para aventajar al francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) en 180 milésimas.

A continuación, las Ducati de Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso, y la Suzuki de Alex Rins.

- Binder, el más rápido -

Márquez solo fue séptimo a 775 milésimas, mientras que Valentino Rossi, compañero de Viñales en Yamaha, fue noveno.

En Moto2 la primera sesión de libres fue interrumpida debido a un accidente del indonesio Dimas Ekky Pratama (Kalex), que permaneció un rato en el suelo siendo atendido por los médicos. Transportado al hospital, la organización señaló que sufre un traumatismo.

El más rápido en esta categoría fue el sudafricano Brad Binder (KTM), que aventajó al australiano Remy Gardner.

En Moto3, el checo Jakub Kornfeld (KTM) fue el más rápido, por delante del italiano Tony Arbolino (Honda).

El sábado se disputarán otras dos sesiones de entrenamientos libres de MotoGP y la clasificación será a las 12h10 GMT.

La carrera se disputa el domingo a las 12h00 GMT.