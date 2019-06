Marc Márquez gana el GP de Cataluña de MotoGP y es más líder

El español Marc Márquez (Honda) ganó este domingo el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el circuito de Montmeló, ampliando su ventaja en cabeza del mundial de la categoría.

Márquez, que se benefició de la caída de Andrea Dovizioso (Ducati), se impuso en la meta al francés Fabio Quartararo (Yamaha-STR), que fue segundo en su primer podio en MotoGP, y al italiano Danilo Petrucci (Ducati).

La victoria afianza a Márquez en cabeza del mundial de la categoría con 37 puntos de ventaja sobre Dovizioso y 39 sobre Álex Rins (Suzuki).

"Elegí el neumático blando porque sabía que Fabio era rápido al final. Todo el equipo ha hecho un muy buen trabajo y les felicito por ello. Ha sido una gran carrera", aseguró Márquez.

El piloto español fue pronto el único dueño de la carrera, después de que su compañero Jorge Lorenzo se fuera el suelo llevándose por delante a varios favoritos.

Arrastrados por Lorenzo cayeron Dovizioso y los pilotos de Yahama Maverick Viñales y Valentino Rossi.

"He tirado por la borda el fin de semana de tres pilotos. La curva es como un embudo y es fácil tocarse. Me sabe mal por mis compañeros, hubiese preferido no arrastrar a nadie. Pido perdón pero no sirve de nada", afirmó Lorenzo tras la carrera.

Con Márquez firme delante, la lucha se centró principalmente en la segunda plaza por la que luchaban Petrucci, Rins y Quartararo.

El español de Suzuki cometió un error y se fue fuera de pista, volviendo a la carrera muy por detrás y dejando el duelo por el segundo cajón del podio entre el francés y el italiano.

Quartararo logró finalmente ser el más rápido para firmar su primer podio en su año de debut en MotoGP.

"Era difícil adelantar a Rins y Petrucci pero cometieron errores y les pude pasar", relató el francés.

"Me tiraban los puntos de la operación en el brazo así que el podio es buenísimo", añadió, recordando que hace apenas diez días fue operado por unas molestias en el antebrazo derecho.