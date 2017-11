Márquez y Dovizioso, duelo final por el título de MotoGP en Valencia

El líder del Mundial de MotoGP (Honda), el español Marc Márquez, y el segundo clasificado, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), se juegan el domingo el título de la categoría reina del motociclismo en un duelo final en el Gran Premio de Valencia en el circuito de Cheste.

"Es la tercera vez que me juego el título en la última carrera", afirmó Márquez el lunes en un acto de su escudería en Italia.

"En comparación con 2013 tengo más puntos de ventaja, pero no me puedo permitir subestimar a nadie. No veo el momento de llegar a la pista, esta es la carrera más importante de la temporada", añadió el vigente campeón del mundo de MotoGP español.

Márquez ya ganó en 2010 el título de la entonces categoría de 125cc en el circuito valenciano, donde llegaba líder con una mínima ventaja sobre su compatriota Nico Terol, quien fue tercero por delante de Márquez, pero no pudo evitar que se éste se coronara campeón.

Tres años más tarde, en el año de su debut en MotoGP, Márquez ganó en Valencia el primero de sus tres títulos en la categoría reina del motociclismo.

Entonces, el de Cervera llegó de nuevo líder del Mundial con 13 puntos de ventaja sobre su compatriota Jorge Lorenzo. Éste último acabó ganando la carrera, pero Márquez, al que le valía con ser cuarto, fue finalmente tercero y se alzó con el título mundial.

- Un circuito fetiche para Márquez -

Ahora, Márquez acude al Gran Premio de Valencia, de nuevo líder del Mundial con 21 puntos de ventaja sobre Dovizioso (282 frente a 261), tras no poder sentenciar en el pasado Gran Premio de Sepang, donde sólo pudo ser cuarto frente a la victoria del italiano.

Dovizioso sólo podría ser campeón del Mundial el domingo si gana y Márquez queda más allá de los once primeros, algo que parece difícil, especialmente en un circuito que suele dársele bien al español.

En las cuatro ocasiones en que Márquez ha corrido en Cheste desde que está en MotoGP, nunca se ha bajado del podio.

En 2013 fue tercero, al año siguiente entró primero y en 2015 fue segundo, una posición que repitió la pasada temporada, mientras que Dovizioso nunca ha ganado en el circuito valenciano en las 15 ocasiones en que ha corrido en él.

Desde 2008, en que llegó a la MotoGP su mejor puesto es una tercera posición en la temporada 2011.

Pese a tener la estadística en contra, el piloto de Ducati afronta con ganas la carrera: "Me siento muy contento de mantener mi desafío de ganar el Mundial", afirmó tras ganar el Gran Premio de Malasia el 29 de octubre.

El español Maverick Viñales (Yamaha) tiene asegurado el tercer puesto del Mundial con su compañero de escudería Valentino Rossi, en cuarta posición a 29 puntos.

- Morbidelli a por su novena victoria -

El circuito valenciano se llenará para ver el duelo entre Dovizioso y Márquez, la gran atracción del Gran Premio de Valencia, al que el español Joan Mir (Honda) llega ya coronado como campeón del mundo de Moto3, al igual que italo-brasileño Franco Morbidelli (Kalex) en Moto2.

El flamante campeón mundial de Moto2 contará en Valencia con el aliciente de intentar igualar el récord de nueve victorias en una temporada en la categoría intermedia del motociclismo, que detenta su compañero de equipo, el español Marc Márquez desde 2012.

"El campeonato está hecho y la presión ha desaparecido, pero quiero ganar en Valencia", dijo Morbidelli.

"Igualar el récord de Marc del número de victorias en una temporada no es una meta que nos hayamos marcado, pero estaría bien despedirme desde el peldaño más alto del podio en mi última carrera en Moto2 antes de subir a MotoGP", añadió en un comunicado facilitado por su equipo.

El menor de los Márquez tampoco cuenta con ninguna presión de cara a la carrera, ya que tiene asegurado su cuarto puesto en el Mundial, aunque, sin duda, buscará también la victoria.