Marc Márquez triunfa en Malasia, Jorge Martín campeón de Moto3

El piloto español Marc Márquez (Honda), con el título mundial matemáticamente asegurado, ganó este domingo el Gran Premio de Malasia de MotoGP, en un día en el que el también español Jorge Martín se proclamó campeón de Moto3 y el italiano Francesco Bagnaia en Moto2.

Esos dos títulos, en las dos categorías menores, eran los que estaban por decidir entre los pilotos de esta temporada, después de que Márquez se asegurara la corona en la categoría reina hace dos semanas en Japón.

Por ello, las carreras del 18 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana (España) pondrán punto final a la temporada, ya con los tres campeones decididos.

- Caída de Rossi -

En la carrera de MotoGP de este domingo en Sepang, Márquez aprovechó para su victoria la caída del italiano Valentino Rossi (Yamaha) a cuatro vueltas para el final.

El también español Álex Rins (Suzuki) y el francés Johann Zarco (Yamaha Tech3), segundo y tercero respectivamente, completaron el podio.

La victoria del catalán de 25 años permitió a Honda sumar, además del título mundial de pilotos, el de fabricantes y el de equipos (Repsol Honda Team).

"Cuando he visto que (Rossi) se caía, me he calmado y me he centrado en terminar la carrera. Hemos ganado y era la mejor forma de conseguir el campeonato de constructores", explicó Márquez, que señaló que había podido pilotar "más por instinto, algo que sólo puedes hacer cuando ya has ganado el Mundial".

Márquez, el más rápido durante las calificaciones, fue despojado después de la 'pole position' debido a que molestó al italiano Andrea Iannone (Suzuki), por lo cual partió este domingo de la tercera línea en el circuito de Sepang.

Rossi, nueve veces campeón del mundo y séxtuple vencedor en Malasia (2001, 2003, 2004, 2006, 2008 y 2010), partió en segundo lugar y rápidamente se puso al frente de la carrera.

Cuando parecía que se encaminaba hacia una nueva victoria, Rossi, presionado por Márquez, cometió un error y se cayó, dejando la vía libre al catalán.

El italiano terminó en la 18ª posición sin sumar puntos, perdiendo prácticamente el título de subcampeón frente a su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati), que fue sexto.

Dovizioso tiene 25 puntos de ventaja sobre Rossi en la clasificación de pilotos, por lo cual le alcanza con clasificarse entre los 15 primeros del Gran Premio de Valencia, el 18 de noviembre, para ser subcampeón.

El desempeño de Rossi hasta su caída confirma, eso sí, la progresión de la escudería Yamaha, anunciada por la victoria del español Maverick Viñales en Australia hace una semana, que rompió con una sequía de 25 carreras.

Álex Rins le birló el segundo lugar a Zarco en la última vuelta. Ambos suman 149 puntos en la clasificación del campeonato mundial de pilotos, pero el español ocupa el quinto lugar y el francés el sexto.

Maverick Viñales (Yamaha) y el también español Dani Pedrosa (Honda) completaron el Top 5 de la carrera, cuya salida fue adelantada dos horas para evitar las lluvias torrenciales anunciadas por los servicios meteorológicos.

- Títulos en las categorías menores -

Las categorías inferiores, consagraron este domingo a sus respectivos campeones del mundo.

En Moto2, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), de 21 años, se coronó matemáticamente gracias a su tercer puesto detrás del portugués Miguel Oliveira (KTM). Con 32 puntos de ventaja, ya no puede ser alcanzado por su rival.

Su compatriota y compañero de equipo, Luca Marini ganó su primer Gran Premio de motociclismo.

En la categoría de Moto3, el español Jorge Martín (Honda), de 20 años, logró su séptima victoria de la temporada y el título de campeón por anticipado.

En la clasificación general del mundial, su principal rival, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), que este domingo terminó en la quinta posición, quedó relegado a 26 puntos, uno más de los 25 que podría conseguir en el Gran Premio de Valencia, la última carrera de la temporada.