Márquez tiene en Malasia su primer 'match ball' para lograr su cuarto Mundial

El español Marc Márquez (Honda) tiene una primera oportunidad de lograr su cuarto título mundial de MotoGP en la penúltima carrera de la temporada, este fin de semana en Malasia.

Márquez, convertido en el campeón más joven de la historia de la categoría reina cuando ganó en 2013, tiene a los 24 años la opción de engrandecer su leyenda.

Vencedor la semana pasada en Australia, tiene 33 puntos de ventaja sobre su último rival, el italiano Andrea Dovizioso.

Terminar por delante del piloto de Ducati, no importa en qué puesto, sobre el circuito de Sepang le aseguraría el título antes de la última cita, el Gran Premio de Valencia el 12 de noviembre.

Si el español no lo consigue, no tendría que conceder más de siete puntos. Esto quiere decir; finalizar segundo si 'Dovi' gana, acabar cuarto si es segundo, séptimo si es tercero, etc...

Sinónimo de regularidad, Márquez no ha fallado en un podio en las últimas diez carreras, con cinco victorias, mientras que Dovizioso solo fue 13º en Australia, por lo que parece que la dinámica es favorable al español.

"Desafortunadamente perdí muchos puntos en Phillip Island y ahora mis opciones de lograr el título parecen comprometidas", dijo Dovizioso.

"Pero soy siempre positivo, aquí, en Malasia, estamos en un trazado exigente, sobre todo por el calor, donde ya gané el año pasado. Todo puede pasar", añadió.

Este éxito del pasado curso fue el primero que logró desde 2009 y sobre todo el primero de una gran racha, porque desde entonces Dovizioso ha subido al primer escalón del podio en cinco ocasiones.

- "Uno de sus mejores años" -

"Una de las cosas más importantes aquí es la humedad y las fuertes temperaturas. Pienso que es una de las carreras más duras desde el punto de vista físico", añadió Márquez.

"Es verdad que en la segunda mitad de la temporada Márquez ha estado fortísimo y siempre ha luchado por la victoria, salvo el cero que hizo por un problema técnico (avería de motor en Inglaterra). Es seguramente uno de sus mejores años o el mejor", advirtió Dovizioso sobre su gran rival.

La pareja podría tener a la lluvia como compañera de su duelo, en el que intentarán inmiscuirse otros pilotos, como el dúo de Yamaha, el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi, tras su doble podio en Australia.

El mejor debutante del año, el francés Johann Zarco (Yamaha Tech3), que logró la 'pole position' en Japón hace dos semanas y que fue cuarto la semana pasada tras un largo combate, también parece en forma.

En Moto2, el italiano Franco Morbidelli (Kalex) tiene una primera oportunidad de lograr el título. Cuenta con 29 puntos de ventaja sobre el suizo Thomas Lüthi (Kalex).

Una diferencia de 25 puntos el domingo le permitiría lograr el campeonato.

En Moto3, el español Joan Mir (Honda), proclamado campeón mundial en Australia, busca el récord de victorias en la categoría (diez, lleva nueve esta temporada), antes de pasar a Moto2 el año que viene.

-- Clasificaciones de los Mundiales de MotoGP, Moto2 y Moto3, antes del Gran Premio de Malasia, 17ª prueba de 18 de la temporada:

- MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Honda) 269 pts

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 236

3. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) 219

4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 188

5. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 174

6. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 138

7. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 117

8. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) 111

9. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) 103

10. Jonas Folger (GER/ Yamaha Tech3) 84

- Moto2:

1. Franco Morbidelli (ITA/Kalex) 272

2. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) 243

3. Miguel Oliveira (POR/KTM) 191

4. Alex Marquez (ESP/Kalex) 190

5. Francesco Bagnaia (ITA/Kalex) 150

6. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 135

7. Takaaki Nakagami (JPN/Kalex) 128

8. Simone Corsi (ITA/Speed Up) 105

9. Xavi Vierge (ESP/Tech3) 90

10. Brad Binder (RSA/KTM) 89

- Moto3:

1. Joan Mir (ESP/Honda) 296 points CAMPEÓN

2. Romano Fenati (ITA/Honda) 226

3. Aron Canet (ESP/Honda) 184

4. Jorge Martín (ESP/Honda) 151

5. Fabio di Giannantonio (ITA/Honda) 146

6. Enea Bastianini (ITA/Honda) 114

7. John McPhee (GBR/Honda) 112

8. Andrea Migno (ITA/KTM) 108

9. Marcos Ramírez (ESP/KTM) 107

10. Philipp Öttl (GER/KTM) 104