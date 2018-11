Maverick Viñales saldrá primero en Valencia, Márquez épico

El español Maverick Viñales (Yamaha) logró este sábado la última 'pole' de 2018 en el Gran Premio de Valencia, en el que Marc Márquez saldrá en quinta posición tras... ¡dislocarse un hombro en el clasificatorio!

Obligado a pasar por la repesca tras no haber sido lo suficientemente rápido en los entrenamientos libres, Viñales se recuperó a tiempo para salir de la Q1 con el segundo mejor crono y después lograr su primera 'pole' desde Aragón en septiembre de 2017.

Vencedor en Australia a finales de octubre, Viñales y su compañero de equipo, Valentino Rossi, que sólo pudo ser 16º, se disputarán la tercera plaza del Mundial, que, por ahora ocupa el italiano con dos puntos de ventaja sobre el español.

"Mañana tenemos una gran tarea, pero mejor no podía ir hoy", dijo Viñales al canal Movistar MotoGP, tras los clasificatorios, añadiendo que "sería impresionante si puedo hacer un podio. Voy a dar el máximo".

Viñales saldrá el domingo por delante del otro hombre en forma del momento, su compatriota Álex Rins (Suzuki), que ha cosechado dos podios en las últimas tres carreras, y del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que ya está seguro de acabar subcampeón del Mundial por detrás de Márquez.

- Márquez heroico -

Márquez, ya campeón y que lleva más de 20 caídas esta temporada, volvió a irse al suelo en el clasificatorio, dislocándose el hombro izquierdo que tantos problemas le ha dado este año y del que será operado a principios de diciembre.

Ese 'pequeño' problema no le impidió volver a la pista, con el hombre recolocado, para firmar el 5º mejor tiempo del clasificatorio.

"Ha sido una caída que no me esperaba para nada porque no iba empujando", dijo Márquez tras el clasificatorio, añadiendo que siendo "quinto en la parrilla puedo estar satisfecho".

De cara a la carrera del domingo, para la que se espera lluvia, Márquez afirmó que, ya sea en seco o en mojado, "me siento preparado para luchar por el podio, y ¿por qué no? por la victoria".

Tras haber conquistado los títulos de pilotos y de constructores, Honda tiene la oportunidad de adjudicarse también el título por equipos, con 39 puntos de ventaja sobre el 'team' oficial Yamaha y 45 todavía en juego.

El francés Johann Zarco (Yamaha Tech3) también se fue al suelo acabando en 11ª posición, mientras que el italiano Danilo Petrucci (Ducati Pramac), su rival por la distinción de mejor independiente es 4º.

Cinco puntos de ventaja separan a Zarco del italiano de cara a esta 19ª y última manga de la temporada.

- Pedrosa dice adiós -

El español Dani Pedrosa (Honda), que se despide el domingo de la competición, saldrá de la 9ª posición y si no lograra subir al podio, sería la primera vez en 18 temporadas que acaba en blanco una campaña.

Su compatriota Álvaro Bautista (Ducati Ángel Nieto) y el británico Scott Redding (Aprilia) también se despedirán del Mundial este fin de semana.

El italiano Franco Morbidelli (Honda Marc VDS), 15º en la parrilla, es el favorito frente al malasio Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3), 21º, para la distinción de 'rookie' del año.

En Moto2, el italiano Luca Marini (Kalex), hermanastro de Valentino Rossi, saldrá desde la 'pole' por delante del español Xavi Vierge (Kalex) y del alemán Marcel Schrötter (Kalex), quince días después de su primera victoria en un Gran Premio de moto en Malasia.

En Moto3, el italiano Tony Arbolino (Honda) saldrá en la primera posición por delante del tailandés Nakarin Atiratphuvapat (Honda) y del británico John McPhee (KTM).

En la lucha por el segundo puesto de la clasificación de pilotos, la ventaja es para el italiano Marco Bezzecchi (KTM), que saldrá 6º, mientras que su compatriota Fabio di Giannantonio (Honda), lo hará desde el 15º puesto.