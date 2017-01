635x357 Mavericks: Barea espera superar carga de lesiones. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aquejado por lesiones, la actual temporada de la NBA no ha dejado ver en pleno las cualidades de José Juan Barea, el armador puertorriqueño de los Mavericks de Dallas.

Barea indicó el miércoles que espera dejar atrás las dolencias para ayudar a su equipo a dejar la parte baja de las posiciones en la NBA.

Barea, de 32 años de edad, ha sufrido lesiones en el tobillo y y el talón de Aquiles y sólo ha participado en 13 de los 38 encuentros de la actual campaña. Reapareció hace un par de partidos y espera jugar el jueves por la noche ante los Suns de Phoenix en la Ciudad de México.

"Estoy mejor de las lesiones, pero no al 100 por ciento, voy poco a poco y quiero cogerlo suave", dijo Barea antes del entrenamiento de los Mavericks en la Arena Ciudad de México. "Mañana voy a jugar algo, no mucho, porque quiero estar bien para lo que resta de temporada".

Barea, quien debutó en la NBA con los Mavericks en el 2006, es un visitante regular a la Ciudad de México. Estuvo hace un par de años como integrante de los Timberwolves de Minnesota y en el 2015 con la selección de Puerto Rico en el preolímpico de básquetbol.

"Ya he jugado por todos lados aquí, la verdad es que me gusta mucho venir a México porque a donde quiera que voy me tratan como si fuera mi casa, eso lo hace especial", dijo Barea. "Cada vez que vengo es una gran experiencia".

Las lesiones de Barea y otros jugadores, aunado a la baja de nivel de otros, tienen a los Mavericks con marca de 11-27 como uno de los peores equipos de la NBA. Sólo los Nets de Brooklyn (8-29) andan peor.

"Es un momento difícil por el que pasamos pero no nos podemos rendir, tenemos que irle mejorando y poco a poco para darnos una oportunidad de meternos a la lucha por los playoffs", añadió el boricua. "Mañana haremos lo posible por ganar, pero Phoenix es un equipo bueno y lleno de juventud".