Mayer, tras perder ante Del Potro: "Fallé en un 'game' y lo acabé pagando"

El argentino Leonardo Mayer rozó este miércoles la gesta ante su amigo Juan Martín del Potro en la cuarta ronda de Indian Wells. Reconoce que falló en un "game" y que lo acabó pagando.

También que estos partidos, ante un amigo, "quedan en la historia y en anécdotas de la vida".

De carácter amistoso y sin perder la sonrisa, "Leo" es optimista de cara a su participación en el Masters 1000 de Miami.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo se ha sentido hoy sobre la pista?

Respuesta: Ha sido un buen partido, estuvo duro, un partido que es difícil, jugar contra Juan Martín, es un jugador muy bueno y cuando te equivocás en un "game" luego ya lo pagás.

P: Ayer me decía que iba a "disfrutar" tras estar jugando su mejor torneo en Indian Wells. Lo ha hecho?

R: Sí, he disfrutado jugando, dejando en la cancha todo lo que se puede. Evidentemente hoy lo intenté, jugué de muchas maneras, le fui cambiando, atacando mucho pero no se me dio, es así esto. A veces no se dan estos partidos.

P: Ha dominado el primer set pero Del Potro ha comentado que el "tie break" ha sido decisivo. ¿Cuál cree que ha sido la clave en el partido de hoy?

R: Sí, él jugó mejor esa parte, también los 'tie break' son muy cerrados a veces, son muchos puntos individuales que a veces se ganan pero hoy no me tocó. Yo gano mucho en los 'tie break' pero me equivoqué en un 'game' de 40-15 en el último set que voy ganando y a partir de ahí él se prende mucho más, empieza a jugar mejor, ahí se pone parejo el partido y ahí se hizo más difícil.

P: ¿Cómo ha vivido jugar contra un amigo como Del Potro?

R: Es difícil jugar con alguien así pero es un partido y hay trabajo por parte de cada uno. Al final es un partido y nada más. Después si ganás o no ya queda aparte. Cada uno hace lo mejor, sin molestar al otro, y se juega. Después estos partidos quedan en la historia y en anécdotas de la vida.

P: Y ahora, de cara al próximo Masters 1000 de Miami, ¿este resultado le da confianza, no?

R: Sí, la verdad que está muy bueno. Ahora tendré que parar algunos días porque de San Pablo acá vine corriendo en un viaje eterno, impresionante lo largo que fue, también llegamos muy justos, había jugado casi un mes y medio en polvo, fue un cambio muy brusco y eso también te desgasta un mucho. Y ahora nada, tranquilo, parar un poquito y arrancar de nuevo.