McDonald’s rompe acuerdo de patrocinio con Juegos Olímpicos

McDonald’s y los Juegos Olímpicos solían acompañarse, tal como las hamburguesas y las papas fritas. Ahora el “combo” se ha roto.

En una decisión sorpresiva, el Comité Olímpico Internacional anunció el viernes que ha quedado rescindido de manera anticipada su contrato con la cadena de restaurantes de hamburguesas, con lo que se rompe una relación que se remontaba a 1976.

No se dieron detalles financieros sobre la ruptura del convenio, que no expiraría originalmente sino hasta dentro de tres años. Como parte del programa de patrocinadores principales del COI, McDonald’s firmó en 2012 una extensión de contrato que según distintos reportes ascendió a unos 200 millones de dólares.

Buena parte de esos ingresos serían compensados mediante nuevos auspiciadores en distintos rubros empresariales. El COI ha suscrito nuevos convenios con Bridgestone, Toyota y Alibaba.

El medio Sports Business Journal informó que Intel está por anunciar un acuerdo con el COI la semana próxima, y una persona cercana a la negociación confirmó ello a The Associated Press. Dicha persona solicitó el anonimato por no tener permiso de hablar sobre un convenio que no se ha confirmado.

“Entendemos que McDonald’s busca enfocarse en distintas prioridades de negocios”, dijo el director de mercadeo del COI, Timo Lumme.

Sin embargo, McDonald’s seguirá como patrocinador nacional de los Juegos Olímpicos de Invierno del año próximo. Cuenta con derechos de mercadeo nacional en Corea del Norte, y operará restaurantes en la Villa y el Parque olímpicos.

Algunas decisiones de la cadena de comida rápida se habrían apresurado debido a una relación cada vez más tensa con el COI tras lo ocurrido en los últimos Juegos.

McDonald’s figuró ente distintos auspiciadores que enfrentaron problemas de suministro durante los Juegos invernales en Sochi, Rusia. En Río de Janeiro, McDonald’s habría contado con escasa cooperación del COI o de los organizadores locales. De hecho, apenas tuvo presencia dentro de las instalaciones olímpicas.

Uno de los pocos restaurantes de McDonald’s que operaban en los Juegos de Río estaba en la Villa Olímpica. Frente a éste, solían formarse filas de hasta 100 deportistas.

Entre los consumidores más famosos de McDonald’s en el ámbito olímpico figura nada menos que el velocista jamaiquino Usain Bolt, quien reveló que los McNuggets de pollo fueron la parte principal de su dieta durante Beijing 2008, cuando impuso récords.

Simon Chadwick, profesor de negocios deportivos en la Universidad de Salford en Manchester, Inglaterra, dijo que McDonald’s habría puesto fin al contrato por diversos motivos: las preocupaciones geopolíticas, los problemas de dopaje en los deportes olímpicos, así como la creciente influencia en China y Asia por parte de ciertas compañías, dispuestas a pagar más dinero por estos acuerdos.

“El ambiente está tan fragmentado y cambia tan rápido que un patrocinador en busca de entender la mejor forma de activar un acuerdo con el COI necesita muchos recursos y algo de pensamiento estratégico para saber a qué le apuesta... Este tipo de acuerdo no es ya viable en lo económico para una corporación como McDonald’s”, comentó Chadwick.

El contrato de patrocinador principal otorga a la compañía derechos exclusivos de mercadeo en todo el mundo, así como permiso para usar los aros olímpicos en su publicidad. Esos auspiciadores contribuyen aproximadamente con 40% de los ingresos totales del COI.