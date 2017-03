McLaren-Honda y Fernando Alonso, en busca del tiempo perdido

Tras otra temporada navegando sin rumbo en las medianías de la Fórmula 1, McLaren-Honda y su campeón del mundo Fernando Alonso intentarán que 2017 marque un punto de inflexión, a pesar de que los entrenamientos de pretemporada no han sido los mejores para la escudería británica.

El debut de una nueva era tras la salida de Ron Dennis, acompañada simbólicamente de un regreso al color naranja del fundador Bruce McLaren, no ha podido empezar peor para el equipo.

La razón: graves problemas de fiabilidad mecánica durante los ensayos en el circuito de Cataluña hasta el punto de que se ha comenzado a hablar de divorcio entre el equipo inglés y el fabricante japonés.

La alianza entre británicos (McLaren) y japoneses (Honda), novenos en 2015 y sextos en 2016, no ha sido todo lo exitosa que se esperaba.

"No hemos pensado en eso (el divorcio) porque hay un contrato de largo recorrido entre nosotros (hasta 2018) sobre el que queremos construir, pero evidentemente no vivimos un periodo ideal", señaló Eric Boullier, director de competición.

La salida del histórico Ron Dennis en pretemporada le situó como líder junto con el director ejecutivo Zak Brown de una escudería, la más antigua y exitosa tras Ferrari, que no gana ninguna carrera desde 2012.

Tras 20 años asociada con éxito a Mercedes (tres títulos de pilotos, pero uno solo de constructores, en 1998), McLaren emprendió en 2015 un regreso a los orígenes con Honda, después de su alianza 1988-1992, marcada por numerosos éxitos y la histórica rivalidad Prost-Senna.

- Vandoorne por Button -

Para esta temporada McLaren había conseguido que Honda se inspirara en lo que hace Mercedes a nivel del emplazamiento de la turbina y del compresor.

La escudería creía que el cambio de reglamento era además una gran oportunidad para disminuir la diferencia con Mercedes, gran dominador en los últimos años.

Pero la debilidad mostrada en Barcelona, con varios problemas eléctricos, ha precipitado la introducción de un segundo sistema en Melbourne, en el arranque de la nueva temporada este fin de semana.

La única nota para la esperanza en este campo es la supresión del sistema que limitaba el desarrollo de los motores en carrera.

Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, parece lejos de volver a luchar por un título. Tras la retirada de otro veterano como Jenson Button, este año le acompañará el talentoso belga Stoffel Vandoorne, que logró un punto en su única carrera de 2016.

"Lo que he visto del MCL32 es muy esperanzador – el nuevo reglamento está bien pensado y los coches dan la impresión de ser rápidos y agresivos. El aspecto del coche hace que quiera sentarme en el habitáculo – no he perdido un ápice de ese hambre que debe sentir cada piloto de Fórmula 1", afirmó el piloto español el 24 de febrero en la presentación de la formación.

La última vez que McLaren subió a lo más alto del podio fue con Button, en noviembre de 2012 en Brasil. Sería una sorpresa que encontrara un sucesor este año.