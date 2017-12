Medallas sobre las olas para Panamá; antepenúltima jornada en Managua 2017

La derrota de Panamá en el beisbol, y la medalla de oro conseguida por el surf, fueron los puntos sobresalientes en la antepenúltima jornada de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Managua, Nicaragua.



Un partido tal como se esperaba fue el que escenificaron las novenas de Nicaragua y Panamá, ante mas de 15 mil personas en el estadio Dennis Martínez de la capital pinolera.



El choque quedó resuelto en favor de los locales por marcador de 2-1, con buena labor monticular del abridor nica Gustavo Martínez, quien solo tolero tres imparables en seis capítulos, y también con un excelente trabajo del panameño Abraham Atencio, quien pese a cargar con el revés, lanzo siete tramos permitiendo dos carreras, dando tres bases por bolas y ponchando a cuatro rivales.



Nicaragua parecía encaminada a una victoria por blanqueo contra Panamá, pero en el noveno episodio los nuestros atacaron al relevo local Antonio Ruiz, fabricando una carrera y manteniendo la presión; sin embargo, con hombres en tercera y primera y uno afuera, Ibrahim McKenzie bateo para doble matanza, culminando el encuentro.



Pese a la derrota, el manager panameño Rodrigo Meron se sintió conforme con la labor del equipo, esperando ganar este sábado ante Guatemala, para concretar la esperada final contra Nicaragua, en el gran cierre de la fiesta deportiva centroamericana.



Los mejores bateadores por Panamá, que dio seis inatrapables y jugo impecable a la defensiva, fueron Edgar Muñoz, de 4-2 con una anotada, Eduardo Thomas, que dio de 4-2 y Gerald Chin, de 4-2 con un remolque.



Oro sobre las olas

El surf, deporte debutante en el ciclo olímpico, ya puede presumir de haber conseguido logros relevantes en su primera incursión en los Juegos Centroamericanos.



Macky Samudio corono una gran jornada sobre las olas de Playa Madero al alzarse con la medalla de oro en la modalidad SUP Race (Stand Up Paddle), primera presea dorada para este deporte, que forma parte del programa de los Juegos Olimpicos de Tokyo, 2020, y donde ya comienzan a apuntar sus deportistas.



Otro que se lucio en la modalidad Longboard fue Edwin Pérez, quien capturo la medalla de plata en esta especialidad, al igual que Gilberto Soto, ganador de medalla de plata en la modalidad SUP Race, rama masculina.

Karate

Hector Cencion obtuvo la medalla de plata en la modalidad de Kata Individual Masculina, un resultado que vieron los jueces que oficiaron su actuación en el Polideportivo España.



El joven karateca panameño tuvo un rutina impecable, puntuada al final por los jueces con la presea plateada. "Creo que estuve bien en mi rutina", destaco el joven karateca, que es una de las promesas de este deporte para nuestro país.



También se colgó la plata en la modalidad de combate (kumite) masculino, Christian Tello, tras perder ante Jorge Merino de El Salvador, en la categoría de los 84 kilos, además, Alanis Carrera consiguió medalla de bronce en la modalidad de kata individual femenina.



Tenis de campo

La pareja panameña compuesta por Rosaline Chávez y Marcelo Rodríguez obtuvieron la medalla de plata en dobles mixtos del torneo de tenis de los XI Juegos Centroamericanos, al perder ante Gabriela Rivera y Stefan González de Guatemala por 6-2 y 6-3.



Billar

El deporte del taco y el paño verde siguió brindando satisfacciones a la delegación panameña, con la medalla de plata conseguida por Emma Duran e Isabel Bolaños, en la rama femenina del Pool, modalidad Bola 9 femenina.



Por otra parte, los taquístas Gustavo Patino y Carlos Núnez lograron medalla de bronce en la modalidad de carambolas a tres bandas por equipos, en tanto que Joel Rodríguez y Antonio Ramos obtuvieron la medalla de plata en la Pool, modalidad Bola 8 masculina por parejas.



Voleibol

El equipo masculino de voleibol volvió a irse a un 5to set para definir su encuentro sin embargo cae (3-2) en parciales de 19-25, 25-21, 25-21, 22-25 y 9-15.



Boxeo

El pugilismo no vivió su mejor jornada, en las semifinales del torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos, aunque cada actuación represento una medalla de bronce para cada boxeador.



José Pineda, en la división de los 46-49 kilos, sucumbió por decisión unánime (5-0) ante el guatemalteco Michael Tello, mientras que Leonel Gutiérrez perdió por RSC ante Christian Jiménez de El Salvador, en el segundo asalto, en la categoría de los 56 kilogramos. Ambos aseguraron medalla de bronce.



En otros pleitos, Charlie Wilson perdió una controversial decisión dividida ante Carlos Tobar de Guatemala, mientras que Melvis De León, en la mejor pelea de la jornada, perdió 3-2 ante el

nicaragüense Lester Espino, en un pleito que estremeció las gradas del Gimnasio Nicarao.