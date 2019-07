Mexicano Muñoz da la campanada en las pesas de Lima

LIMA (AP) — Hijo de tigre sale pintado reza el popular refrán. Y el sábado, Jonathan Muñoz se encargó de que la sabiduría popular pesara más que los pronósticos.

El mexicano logró una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en pesas, la misma disciplina en que su padre consiguió un par de preseas de bronce.

Muñoz se apoderó de una medalla que en el imaginario colectivo colgaba del cuello de Óscar Figueroa desde hace años. Y con esa sorpresa, el mexicano de 23 años se transformó en monarca continental dentro de la categoría de los 67 kilogramos.

“(Figueroa) es un gran campeón pero yo siempre pensé que podía y me la jugué a ganar”, dijo Muñoz sobre el colombiano que abandonó por una lesión en la pierna. “Antes de la prueba sabíamos que él traía marcas bajas y que tendríamos oportunidad pero sí nos tomó por sorpresa que no haya salido al envión”.

Figueroa, plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, oro en Río 2016 y campeón en los Panamericanos de hace cuatro años en Toronto (aunque en la categoría de 62 kilos), resintió una dolencia en una pierna, y no realizó siquiera sus intentos en envión.

Originario del estado central de Aguascalientes, Muñoz se quedó con la plata el año pasado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Durante la competición en el distrito limeño de Chorrillos, levantó un total de 306 kilogramos _138 en arranque y 168 en envión_, para llevarse el cetro.

La plata fue para el guatemalteco Édgar Pineda, con 297 kilos, mientras que el peruano Luis Bardález se apoderó del bronce con 291.

Muñoz le dedicó su triunfo a su padre y entrenador David, quien no pudo viajar con él y se quedó en México a ver la competencia.

David Muñoz compitió por México en los Juegos Panamericanos de San Juan 1979 y Caracas 83, conquistando bronces en ambas competiciones.

“Mi papá es mi entrenador y a él le debo gran parte de mi éxito porque es él quien me manda mis rutinas y yo he podido seguir sus pasos”, dijo el atleta mexicano. “Infelizmente no pudo estar hoy conmigo porque sólo se podía traer dos entrenadores nacionales, pero seguro que me vio y debe estar feliz”.

La medalla de Muñoz se suma a la de bronce que el mexicano Antonio Méndez ganó unas horas antes en la división de 61 kilogramos. Tras el primer día de competencias en Lima, México supera ya lo conseguido por los hombres hace cuatro años en Toronto, donde sólo Bredni Roque, un naturalizado de origen cubano, se trepó al podio con una medalla de plata.

“Esto es un avance grande para el levantamiento de pesas en México. Antes todo era más difícil y éramos pocos los hombres que sobresalíamos pero llevamos tiempo trabajando duro”, recalcó Muñoz. “Además de la medalla de mi compañero Vázquez, está la mía y estamos contentos pero ojalá haya más medallas”.

México aún tiene a seis representantes en levantamiento de pesas en competencia, entre ellos Aremi Fuentes, quien ganó la medalla de bronce en Toronto 2015 y es candidata al podio en Lima.

