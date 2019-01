Mickelson conserva el liderato tras tercera jornada del Desert Classic

635x357 El estadounidense Phil Mickelson realiza un tiro en el tercer hoyo durante la tercera ronda del Desert Classic en el Stadium Course, el 19 de enero de 2019, en La Quinta, California.. AFP

El estadounidense Phil Mickelson aguantó en cabeza del Desert Classic de golf con una ventaja de dos golpes sobre su más inmediato perseguidor, tras la disputa este sábado de la tercera jornada.

Mickelson, quien ocupa el liderato desde el primer día, finalizó la velada con una tarjeta de 66 golpes (-6) para un total de 194 (-22).

Detrás de él se encuentran el canadiense Adam Hadwin (196) y el estadounidense Adam Long (197).

El español Jon Rahm, que defiende el título, está en el séptimo lugar luego de terminar el sábado con una tarjeta de 68 y de situarse a seis (200) de Mickelson.

"He jugado convenientemente este sábado. He fallado algunos putts cortos pero he logrado otros más largos", señaló el norteamericano.

- Clasificación del Desert Classic después de la tercera jornada (par 72):

1. Phil Mickelson (USA) 194 (60-68-66)

2. Adam Hadwin (CAN) 196 (65-66-65)

3. Adam Long (USA) 197 (63-71-63)

4. Steve Marino (USA) 198 (66-65-67)

5. Patrick Cantlay (USA) 199 (66-67-66)

. Michael Thompson (USA) 199 (68-66-65)

7. Dominic Bozzelli (USA) 200 (67-69-64)

. Jon Rahm (ESP) 200 (66-66-68)

. Sung-jae Im (KOR) 200 (71-65-64)

. Talor Gooch (USA) 200 (67-67-66)

. J.T. Poston (USA) 200 (68-64-64)

12. Scott Langley (USA) 201 (70-65-66)

. Joey Garber (USA) 201 (68-64-69)

. Sean O'Hair (USA) 201 (66-67-68)

15. Carlos Ortiz (MEX) 202 (72-62-68

. Sam Burns (USA) 202 (68-66-68)

. Alex Cejka (GER) 202 (66-68-68)

...