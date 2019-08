Miller-Uibo gana el duelo de estrellas de la velocidad en Birmingham

La bahameña Shaunae Miller-Uibo se impuso este domingo en los 200 metros femeninos de la reunión de Birmingham, correspondiente a la Liga de Diamante de atletismo y que era una de las pruebas estelares de la velada por el alto nivel de las competidoras.

Miller-Uibo, campeona olímpica de 400 metros en Rio-2016, ganó con un crono de 22 segundos y 24 centésimas.

Superó así a la británica Dina Asher-Smith, triple campeona olímpica en 2018 (100, 200 y 4x100 metros), que fue segunda con 22.36, y a la jamaicana Shelley-Ann Fraser-Pryce, dos veces oro olímpico y en siete ocasiones campeona mundial, que fue tercera con 22.50.

"La carrera no fue como había previsto, mi salida fue horrible", señaló Miller-Uibo, intentando analizar los puntos que todavía tiene por mejorar.

La vigente campeona mundial de la distancia, la holandesa Dafne Schippers, fue cuarta (22.81), mientras que la subcampeona mundial, la marfileña Marie-Josée Ta Lou, apenas pudo ser octava -última-, con un crono de 24.18.

Teniendo en cuenta que en la línea de salida de los 200 metros únicamente faltaba entre los grandes nombres de la distancia la jamaicana Elaine Thompson, Miller-Uibo gana enteros entre las candidatas al título en la media vuelta de pista del Mundial de Doha (27 septiembre-6 octubre).

En los 100 metros vallas, la jamaicana Danielle Williams se posicionó también como la favorita de su prueba para Doha-2019. La campeona mundial de 2015, de 26 años y que ostenta el mejor tiempo del año (12.32), venció en la ciudad inglesa con un crono de 12.46, por delante de la plusmarquista mundial (12.20), la estadounidense Kendra Harrison, que acabó en 12.66.

- Blake aprovecha -

"Para ser sincera, no ejecuté la carrera correctamente", valoró después Williams. "Me golpeé la rodilla contra una de las vallas. Pero gané y estoy feliz. No era tan importante ganar, simplemente era una carrera en el camino hacia la final de la Liga de Diamante. Pero he sido coherente con mis cronos y eso es lo esencial para mí", explicó.

Los 100 metros masculinos habían quedado descafeinados por la ausencia del subcampeón mundial estadounidense Christian Coleman, el hombre más rápido de lo que va de 2019 (9.81), que fue baja de última hora para esta reunión.

El jamaicano Yohan Blake, campeón mundial en 2011 en los 100 metros, aprovechó para llevarse su primera victoria en una cita de la Liga de Diamante desde septiembre de 2017 (10.07).

"La meteorología no fue muy buena, pero el crono no es malo, en estas circunstancias. Creo que puedo correr todavía más rápido, el entrenamiento empieza a dar frutos", afirmó la 'Bestia' Blake.

Otra de las protagonistas de la reunión fue la cubana Yaimé Pérez, que sigue confirmándose como la rival a batir este año en el lanzamiento de disco femenino.

Pérez ganó en Birmingham con 64,87 metros, logrados en su tercer intento y que le sirvieron para superar a su compatriota Denia Caballero, campeona mundial de 2015, que llegó a 64,59 metros. Tercera fue la vigente campeona mundial y olímpica croata Sandra Perkovic (63,80 metros).

La siguiente reunión de la Liga de Diamante será el sábado 24 de este mes en París.