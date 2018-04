Mo Farah examina en Londres su adaptación al maratón

La estrella del atletismo británico, Mo Farah, tenía pocos rivales en la pista, pero el domingo tendrá una competencia enorme en el maratón de Londres, donde intentará continuar con su aprendizaje en las carreras de larga distancia en ruta.

El cuatro veces campeón olímpico entre los 5.000 y los 10.000 metros sueña con ser próximamente la estrella del maratón y poder participar en esa distancia en los Juegos de Tokio-2020.

En la salida del domingo en el castillo de Windsor, Farah tendrá a su lado a maratonianos de peso, como el campeón olímpico keniano y dos veces ganador de esta prueba en Londres, Eliud Kipchoge, o al también keniano Daniel Wanjiru, ganador en la capital británica en 2017. También estará en la salida la leyenda del atletismo etíope Kenenisa Bekele.

El calor que se espera el domingo en Londres no debería ser un problema para Farah, que se muestra muy cauto.

"Para mí sería aceptable saber que he estado con los otros, que he luchado y que he batido mi récord personal. Sería un buen inicio para mí", declaró Farah a la BBC.

Kipchoge, por su parte, tendrá como gran desafío batir el récord del mundo (2h02:57), que se le viene escapando en los últimos años.

Bekele, por su parte, afronta esta cita con ánimo de revancha.

"No estoy contento con mis maratones hasta ahora. Solamente dos buenos resultados en ocho carreras. Mi balance en el maratón no está a la altura de mi carrera en la pista y quiero acabar con eso", afirmó recientemente el etíope.

La carrera femenina contará con la favorita keniana Mary Keitany, ganadora el año pasado y que también buscará la plusmarca mundial.

Keitany había batido el récord femenino de la heroína Paula Radcliffe el año pasado (2h17:01). Aspira ahora al récord 'mixto' de la británica, que había corrido con los hombres en 2003 y que había logrado un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 25 segundos a orillas del Támesis.