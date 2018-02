Moscú apunta al sabotaje en el caso de dopaje del jugador ruso de curling

¿Dopado "sin conocimiento de causa"? Esta es la defensa de Moscú después del control positivo por meldonium del jugador de curling Alexander Krushelnitsky en los Juegos de Pyeongchang, un nuevo caso de dopaje que empeora la situación de Rusia.

Desde el anuncio del control positivo del deportista, medalla de bronce en curling mixto con su mujer, Anastasia Bryzgalova, Moscú inició su estrategia de defensa.

Escrutado por el planeta deporte y castigada por el dopaje institucionalizado especialmente en los Juegos de Sochi 2014, el nuevo escándalo hunde aún más la imagen del país.

El lunes, después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) hiciera oficial el control positivo de Rusia sin precisar la sustancia detectada, el presidente de la Federación Rusa de Curling Dmitri Svichtchev calificó el caso de "provocación" y "acto de sabotaje".

- 11 muestras negativas -

"Desde 2015 ha ofrecido 11 muestras y todas dieron negativo. ¿Qué pasaría por la cabeza de un hombre para tomar una pastilla justo antes de los Juegos?", añadió.

Este martes, después que se anunciara que el producto ilícito encontrado en las dos muestras analizadas era meldonium, Krushelnitsky dijo estar "consternado": "Es un enorme golpe a mi reputación y a mi carrera".

Y Moscú siguió esta línea de defensa, empezando por el ministro de Deportes Pavel Kolobkov: "Es evidente que en este caso concreto, no pudo tomar este medicamento prohibido intencionadamente, simplemente no hubiera tenido sentido. Y el curling no es el tipo de deporte en el que los deportistas deshonestos se dopan".

Las instancias deportivas, como el Comité Olímpico Ruso, insistieron en el hecho de que el jugador de curling había dado negativo justo antes de los Juegos y que una sola toma de meldonium "no tiene ningún sentido para obtener un efecto terapéutico en el cuerpo humano".

Muy utilizado en Europa del Este, el meldonium fue inscrito por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la lista de productos dopantes en enero de 2016.

Usualmente destinado a curar anginas o cardiopatías, el meldonium también aumenta la vascularización del músculo cardíaco.

- '¿Cuándo y cómo?' -

Según los propios deportistas, tomar meldonium a priori no tiene ninguna utilidad en el curling. "Ni siquiera estoy seguro que se pueda utilizar como producto dopante en el curling ¿La fuerza y todo eso? No es verdaderamente un aliado", explicó el lunes la jugadora del equipo danés Madeleine DuPont.

Para Rusia el desafío es comprender "cuándo y cómo" el meldonium se encontró en el cuerpo del jugador, como afirmaron en sus comunicados el comité olímpico del país y Pavel Kolobkov.

"Nadie acusa a nadie, pero los hechos están ahí. Hay que buscar cuándo y cómo este medicamento se encontró en su organismo", dijo el ministro de Deportes con precaución.

Si Krushelnitsky tomó accidentalmente meldonium, ¿por qúe se conservaba en la farmacía una sustancia prohibida desde hace más de dos años y que ya provocó la sanción de muchos deportistas rusos, entre ellos Maria Sharapova?

Este positivo es el primero en el curling desde que este deporte se convirtió en olímpico en Nagano 1998. Llega a escasos días de que el COI decida el 24 de febrero si levanta o no la suspensión al Comité Olímpico Ruso.

En caso de que se levantara la sanción, los 168 deportistas rusos, que compiten en los Juegos bajo la denominación de Deportistas Olímpicos de Rusia (OAR), podrían desfilar bajo la bandera rusa en la ceremonia de clausura. Los hechos no apuntan en esta dirección.