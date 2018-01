Muguruza gana a Ponchet y avanza a segunda ronda en Australia

La española Garbiñe Muguruza, tercera jugadora de la WTA, avanzó sin problemas a la segunda ronda del Abierto de Australia este martes al vencer a la francesa Jessika Ponchet, 256ª mundial y que participó gracias a una invitación, por 6-4 y 6-3.

En una hora y 24 minutos en la Margaret Court Arena Muguruza, que compitió con una venda en el muslo, despejó algunas dudas sobre su estado físico, tras llegar a Melbourne con molestias musculares.

"No fue fácil, no sabía nada sobre ella. Tiene mucho talento con los servicios y las voleas, por lo que he tenido que estar muy concentrada", declaró la tenista española nacida en Caracas.

Muguruza había dicho antes de Australia que esperaba poder jugar libre de dolor, pero evidenció que todavía no ha recuperado completamente la movilidad. Este martes perdió su primer saque y necesitó 43 minutos para sellar la primera manga.

Ahora Muguruza jugará en segunda ronda frente a la taiwanesa Hsieh Su-wei, que antes ganó a la china Zhu Lin por 0-6, 6-0 y 8-6.

La española, ganadora de Wimbledon en 2017 y de Roland Garros en 2016, vive un inicio de año complicado. Se retiró en el Torneo de Sídney y en Brisbane debido a los problemas musculares.

Este martes también sufrió un pequeño contratiempo físico, con 2-2 en el segundo set, cuando se tocó la rodilla izquierda después de un mal paso, provocando las exclamaciones del público.