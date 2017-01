Muguruza cae ante Vandeweghe y Venus Williams pasa a semifinales en Australia

La tenista estadounidense Venus Williams pasó a semifinales del Abierto de Australia este martes, al derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, y se enfrentará a la también norteamericana Coco Vandeweghe, que dejó fuera a la española Garbiñe Muguruza.

La deportista de 36 años se convirtió en la tenista más veterana en llegar a semifinales de un torneo del Grand Slam en 23 años. La mayor de las hermanas Williams, número 17 del mundo, no había logrado clasificarse a la semifinales en Melbourne desde hace 14 años.

"Quiero ir más lejos, no voy a contentarme con esto", declaró Venus, que ganó su último Grand Slam en Wimbledon en 2008 y que, tras sufrir varios problemas de salud entre 2010 y 2014, ahora vive una segunda juventud.

Ahora, Williams se enfrentará a su compatriota Coco Vandeweghe, número 35 del mundo, que frenó las ambiciones de Garbiñe Muguruza. Vandeweghe, una de las jugadoras más altas del circuito (1,85 metros), aprovechó el impulso tras haber batido a la número uno del mundo, Angelique Kerber, en octavos de final.

"No me sentía muy bien allí (...), tenía dudas sobre todo", dijo la jugadora estadounidense, de 25 años. "Pero seguí presionando y finalmente ella cayó. Una vez me puse manos a la obra en el segundo set me sentí como un tren en marcha, nada podía pararme", contó en referencia al 6-0.

Para Vandeweghe, la semifinal será su segundo encuentro con Venus. En su primer partido, cayó derrotada en dos sets en Roma. "Es un honor jugar contra un gran campeona como Venus, a quien veía jugar en televisión cuando era niña", dijo.

Por su parte, Muguruza admitió la superioridad de Vandeweghe. "Me sorprendió, creo que jugó de forma increíble", dijo la campeona de Roland Garros en 2016.

"Habíamos jugado tres veces en el pasado y nunca había mostrado ese nivel", agregó la tenista nacida en Venezuela. "Ella jugó muy bien. Perdió pocos saques", dijo Muguruza, que agregó que hoy era muy difícil ganarle a Vandeweghe.