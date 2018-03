Muguruza se estrella ante Vickery y se despide de Indian Wells

La tenista española Garbiñe Muguruza cayó el viernes inesperadamente en segunda ronda de Indian Wells al perder ante la estadounidense Sachia Vickery, 100ª del ranking de la WTA.

En su debut en el primer Masters 1000 de la temporada, Muguruza, tercera raqueta mundial, ganó 6-2 el primer set y se puso 3-0 en el segundo pero, a partir de ahí, le entraron las dudas y acabó sucumbiendo por 6-2, 5-7 y 1-6 ante la local, aupada por el público que abarrotaba las gradas.

"He cometido demasiados errores y ella se ha beneficiado de ello", esgrimió Muguruza, quien no había perdido contra una rival con un ranking tan alto desde Wimbledon 2016.

"He trabajado tan duro durante tantos años y siempre he estado tan cerca... hoy es el día más increíble de mi vida", dijo por su parte la norteamericana, visiblemente emocionada.

En la próxima fase, Vickery se medirá a la japonesa Naomi Osaka, la revelación de lo que va de campeonato al dejar fuera en primera ronda a la rusa Maria Sharapova y en segunda a la polaca Agnieszka Radwanska.

Por la mañana, la número uno de la WTA, la rumana Simona Halep, también avanzó al batir en dos sets a la checa Kristyna Pliskova.

Halep, de 26 años, superó a su par por un doble 6-4 y se enfrentará en la siguiente fase a la local Caroline Dolehide.

"Estaba lista para jugar. Estaba preparada para trabajar y para luchar. Fue un buen día", dijo Halep.

"No fue un partido fácil pero estoy realmente contenta de haber ganado mi primer partido aquí y de tener la posibilidad de jugar de nuevo", añadió.

- La estrella de Mayer -

En la rama masculina, el argentino Leonardo Mayer superó al dominicano Víctor Estrella en tres sets por 4-6, 6-4 y 6-1, en casi dos horas sobre la cancha.

Mayer se hizo fuerte con su saque al firmar siete saques directos y sellar el 78% de los puntos con su primer servicio.

Ahora le espera una prueba mucho más dura: el japonés Kei Nishikori, 22º cabeza de serie.

El sábado, Indian Wells recibe a los pesos pesados del circuito ATP: el suizo Roger Federer, primera raqueta del mundo, se estrenará ante el albiceleste Federico Delbonis, uno de los pocos rivales con los que tiene un récord negativo.

Y es que en el único partido que han jugado, el 20 veces ganador de un Grand Slam cayó 7-6 (9/7), 7-6 (7/4). Aunque ese encuentro se disputó en Hamburgo en 2013.

"Siempre tienes (cosas que demostrar). Por mucho que quisiera decirte 'no importa cómo juegue aquí', no he venido aquí a perder en primera ronda", avisó el suizo, de 36 años, el jueves.

-- Resultados de la jornada del viernes en el Masters 1000 de Indian Wells:

- MUJERES

Segunda ronda

Simona Halep (ROM x1) derrotó a Kristyna Pliskova (CZE) 6-4, 6-4

Wang Qiang (CHN) a Elise Mertens (BEL x22) 4-6, 6-3, 6-3

Kristina Mladenovic (FRA x14) a Samantha Stosur (AUS) 7-5, 7-5

Aryna Sabalenka (BLR) a Svetlana Kuznetsova (RUS x19) 6-4, 6-3

Marketa Vondrousova (CZE) a Johanna Konta (GBR x11) 7-6 (7/5), 6-4

Naomi Osaka (JPN) a Agnieszka Radwanska (POL x31) 6-3, 6-2

Coco Vandeweghe (USA x17) a Kaia Kanepi (EST) 6-0, 7-6 (8/6)

Petra Kvitova (CZE x9) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-4

Petra Martic (CRO) a Barbora Zahlavova Strycova (CZE x25) 7-5, 6-4

Amanda Anisimova (USA) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x23) 6-4, 6-1

Zhang Shuai (CHN x32) a Sofia Kenin (USA) 6-2,6-3

Maria Sakkari (GRE) a Ashleigh Barty (AUS x16) 6-4, 6-2

Jelena Ostapenko (LET x6) a Belinda Bencic (SUI) 6-4, 3-6, 6-1

Caroline Dolehide (USA) a Dominika Cibulkova (SVK x30) 5-7, 6-3, 6-4

Karolina Pliskova (CZE x5) a Irina-Camelia Begu (ROM) 7-6 (7/4), 6-1

Sachia Vickery (USA) a Garbiñe Muguruza (ESP x3) 2-6, 7-5, 6-1.

- HOMBRES

Primera ronda

Felix Auger-Aliassime (CAN) venció a Vasek Pospisil (CAN) 6-2, 7-6 (7/4)

Ernesto Escobedo (USA) a Frances Tiafoe (USA) 7-5, 6-3

Yuki Bhambri (IND) a Nicolas Mahut (FRA) 7-5, 6-3

Marcos Baghdatis (CYP) a Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 3-6, 7-5

Joao Sousa (POR) a Mikhail Youzhny (RUS) 4-6, 6-4, 7-6 (7/4)

Tennys Sandgren (USA) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 2-1 retired

Taro Daniel (JPN) a Cameron Norrie (GBR) 6-3, 1-6, 6-1

Gael Monfils (FRA) a Matthew Ebden (AUS) 6-3, 6-3

Pierre-Hugues Herbert (FRA) a Gilles Simon (FRA) 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3

Marton Fucsovics (HUN) a Viktor Troicki (SRB) 7-6 (7/3), 6-1

Alex de Minaur (AUS) a Jan-Lennard Struff (GER) 3-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

Thomas Fabbiano (ITA) a Bradley Klahn (USA) 6-4, 6-4

Leonardo Mayer (ARG) a Víctor Estrella Burgos (DOM) 4-6, 6-4, 6-1

Dudi Sela (ISR) a Peter Gojowczyk (GER) 6-4, 6-4

Tim Smyczek (USA) a Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-2

Mischa Zverev (GER) a Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 4-6, 6-1