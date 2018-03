Muguruza cierra en alto una jornada nefasta para Federer y Halep en Miami

La española Garbiñe Muguruza cerró este sábado por todo lo alto en el torneo de tenis de Miami una jornada nefasta para el suizo Roger Federer y la rumana Simona Halep.

La española avanzó a octavos de final del torneo Premier para damas (WTA), donde se medirá a la local Sloane Stephens (N.13), que venció a la rumana Monica Niculescu 6-7 (1/7), 6-3, 4-0 y abandono.

Muguruza le quebró el servicio a Christina McHale en el séptimo game del primer set para ponerlo a punto de mate (5-2), en la segunda vez que le rompía el saque a la estadounidense.

La hispano-venezolana se puso enseguida arriba 2-0 en el segundo con otro quiebre, el tercero que le propinaba a su contrincante, que también cometió 26 errores no forzados. El encuentro quedó 6-2, 6-1.

"Me encanta jugar aquí, en Miami, adoro la ciudad y me gusta mucho como la gente me apoya. Me siento muy contenta con este resultado y ahora prepararme para la próxima (salida)", señaló Muguruza.

Viendo la forma que mostró en esta salida, la hispano-venezolana lo tiene todo para, aprovechando el mal momento de Serena Williams, convertirse en reina del torneo.

La número tres del mundo se retiró el año pasado antes de comenzar el segundo set de un partido por la tercera ronda ante la danesa Caroline Wozniacki.

La española guarda dos trofeos de Grand Slam (Roland Garros-2016 y Wimbledon-2017).

Otros miembros de la Armada Española que salieron por la puerta ancha en la jornada fueron David Ferrer, Pablo Carreño Busta y Fernando Verdasco, mientras que Nicolás Kuhn y Guillermo García Buste mordieron el polvo de la derrota.

Ferrer (N.28) fue el primero de la Armada Española en salir por la puerta ancha al derrotar al ruso Evgeny Donskoy con un doble 6-2.

En tercera Ferrer se las verá con el peligroso alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, que previamente superó al también ruso Daniil Medvedev por 6-4, 1-6, 7-6 (7/5).

Por su parte, Carreño Busta aplastó al uzbeko Denis Istomin con parciales de 6-1, 6-0, para enfrentar ahora al local Steve Johnson, que sorprendió al francés Adrián Mannarino (N.18) con un doble 6-3.

Verdasco se llevó el duelo entre españoles contra García López en tres sets por 4-6, 6-0, 6-2. En tercera se medirá al asutraliano "matagigante" Thanasi Kokkinakis, que dio la sorpresa de la jornada al eliminar al suizo Roger Federer, hasta ese momento número uno mundial.

El argentino Leonardo Mayer también se fue cabizbajo al caer ante el croata Borna Coric (N.29) en tres sets por 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

- Federer y Halep salen -

La jornada fue nefasta para Federer, en la rama masculina, y la rumana Simona Halep, también número uno del escalafón mundial.

El joven Kokkinakis, de apenas 21 años, se dio el gusto de eliminar a Federer, hasta ese momento número uno mundial y defensor del título.

Kokkinakis, en su primer enfrentamiento con la leyenda del tenis mundial, se creció sobremanera para someter al 'Expreso Suizo' con parciales de 3-6, 6-3, 7-6 (7/4).

Con la derrota, el "FedEx" cederá el número uno del ranking mundial en la ATP a su gran rival, el español Rafael Nadal.

Federer, campeón del Abierto de Australia este año, no pudo en su debut defender su título ante una joven promesa que entró por la "qualy".

El suizo, que se ha impuesto en el torneo de Key Biscayne en tres ocasiones (2005, 2006 y 2017), vio cómo se apagó su esperanza de conquistar lo que hubiera sido su título número 28 en torneos de Maestros.

"Es alguien que conozco bien, hemos estado juntos en Dubai, hemos trabajado duro juntos, siempre me ha gustado su estilo de juego, estoy feliz por él, ha podido mostrar lo que vale un gran torneo. Es un resultado importante en su carrera", señaló Federer sobre el joven jugador.

Por otro lado, la polaca Agnieszka Radwanska eliminaba a la rumana Halep, aunque esta no pierde su condición de ser la reina del escalafón de la WTA.

Radwanska, clasificada número 30 del torneo, superó a Halep con marcadores de 3-6, 6-2, 6-3.

La polaca se medirá ahora en la cuarta ronda con la ganadora del partido entre la letona Anastasija Sevastova (N.20) y la bielorrusa Victoria Azarenka.

Azarenka es una veterana de mucha escuela en la cancha que ganó tres veces el torneo de la Capital del Sol (2009, 2011 y 2016).

En 12 aparaciones en el torneo de Crandon Park en Key Biscayne, Radwanska busca su segunda corona, ya que se tituló en 2012.