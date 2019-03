Muguruza recupera la sonrisa

Garbiñe Muguruza entra por la puerta con una gran sonrisa. Acaba de ganar a la estadounidense Serena Williams y de firmar su primera victoria ante una top-10 en más de un año. Con el recuerdo de un 2018 para olvidar, la ex número uno del mundo busca brillar de nuevo, empezando por Indian Wells.

Su estrella pareció apagarse el curso pasado tras un 2017 de ensueño. La hispano-venezolana había ganado en Wimbledon su segundo Grand Slam, luego de su victoria en Roland Garros en 2016, y poco después saboreaba mirar al resto de tenistas desde lo más alto del ranking de la WTA.

Tocaba el cielo con 23 años y todo el futuro por delante. Pero, a partir de entonces, su magia comenzó a esfumarse. Varias lesiones y un bajo momento de forma hicieron que rápidamente cayera en la clasificación, sembrando dudas sobre su compromiso real hacia el deporte.

Pero Muguruza las borró el domingo al derrotar a una mermada Serena Williams, aquejada de un virus y que tuvo que abandonar luego de perder el primer set 6-3 y de ir 1-0 por detrás en el segundo.

A pesar de las circunstancias, la nacida en Caracas se presentó feliz en conferencia de prensa, reivindicando un triunfo que la sitúa con un récord de 3-3 ante la posiblemente mejor tenista de todos los tiempos.

"Es genial. El hecho de haber sido capaz de ganarla varias veces me demuestra que tengo un buen nivel", dijo sobre el balance entre ambas.

Y es que Muguruza ganó su título en la tierra francesa en 2016 ante Serena y su trofeo en la hierba un año después ante su hermana Venus, siendo la única capaz de ganar a las dos en la última instancia de un campeonato.

- Trabajo duro -

Tras caer en octavos de final del Abierto de Australia ante la checa Karolina Pliskova, Muguruza se presentó en Indian Wells como vigésima sembrada. Pero el ranking es anecdótico para ella.

"Va a sonar raro pero realmente no miro el ranking. No me importa. Por supuesto que cuanto más alto, mejor, pero Serena es décima. A nadie le importa. Claro que quieres estar más arriba porque significa que eres más consistente pero por ahora está bien", reconoció.

"Por ahora" porque, dentro de poco, espera estar mucho más arriba. Tras perder los tres primeros juegos ante Williams, le dio rápidamente la vuelta al choque, adjudicándose los siete siguientes y recordando a la jugadora que fue hace no demasiado. Y ella avisa: se siente mejor que nunca.

"Sí, me siento (en mejor forma que nunca), especialmente con relación al último año, cuando tuve resultados un poco bajos. He trabajado mucho en mi cuerpo y en mi tenis. Trabajo más duro para volver y ser más fuerte. Probablemente sea eso, no lo sé", señaló entre risas.

- La La Land -

Muguruza sabe en qué momento se encuentra y en qué momento quiere estar. Sabe qué ha salido mal en los últimos tiempos y cuáles son las diferencias entre dominar el circuito o apurar para formar parte de las 20 primeras.

"Probablemente que ahora cometo errores que antes quizás cometía menos o (tengo) un poco menos de confianza... Es una mezcla de no jugar suficientes partidos, no enfrentarse quizás a las mejores jugadoras, más errores por aquí y por allá...", apuntó.

"Todo pasa muy rápido. Realmente necesitas estar arriba todo el tiempo y rendir bien. El día que no te sientes tan bien, estás fuera. Es muy competitivo", agregó.

Para regresar a lo más alto, la hispano-venezolana se sigue encomendando a su técnico francés Sam Sumyk, que vive en Los Ángeles y ha intentado inculcar la vida saludable de la Ciudad de las Estrellas a su alumna.

"Paso mucho tiempo en Los Ángeles. Mi entrenador vive en LA y me encanta porque el clima es bueno. Todo está muy centrado en el deporte. La gente intenta estar sana y en forma. Así que eso me ayuda a sentirme así", valora.

"Cada vez que vengo (a California) estoy muy centrada en el entrenamiento. Paso todo el tiempo en el gimnasio, en la pista o en la playa", sentencia.

Muguruza se enfrentará ahora en octavos de final a la holandesa Kiki Bertens (N.7) y, en caso de victoria, igualará su mejor resultado en el torneo del desierto californiano. Y ese parece un buen punto de partida para recuperar la ilusión.