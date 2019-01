Murray se despide del Abierto de Australia llevando a Bautista al quinto set

El escocés Andy Murray, que el viernes anunció su retirada del tenis durante la temporada que comienza, perdió este lunes en cinco sets; 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7) y 6-2, ante el español Roberto Bautista, en el que fue su último partido en el Abierto de Australia.

Murray, de 31 años, sorprendió el viernes en una conferencia de prensa celebrada en Melbourne al señalar que se retirará a lo largo de la presente temporada debido a los dolores que sufre en su cadera.

Entre lágrimas, añadió que su objetivo es llegar a Wimbledon, aunque insistió en que no sabe si podrá jugar durante siete meses más.

Este lunes Murray se aferró a la épica en primera ronda para remontar dos sets ante Bautista, uno de los jugadores más en forma en este inicio de temporada -campeón en Doha-, pero se quedó sin gasolina en la quinta manga.

Bautista, que sorprendió a Novak Djokovic en Doha, jugará en la segunda ronda con el australiano John Millman.

"Fue una noche increíble. Andy merece este ambiente. Dio todo hasta el último punto. Quiero felicitarlo por todo lo que hizo por el tenis", señaló el español.

El público, con la madre de Murray y su hermano Jamie -especialista en dobles- en la grada, alentó la victoria del británico, que se despidió con una espectacular ovación de un torneo que no consiguió ganar pero en el que fue finalista en cinco ocasiones.

- Decisión en una semana -

"Ha sido increíble, muchas gracias a todos por venir esta noche. Honestamente, me ha gustado mucho jugar aquí todos estos años, si fue mi último partido, ha sido una excelente manera de acabar. Lo di todo, pero no fue suficiente", dijo con el público en pie.

Un vídeo con palabras de apoyo de otras estrellas; entre ellas Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal o Caroline Wozniacki, puso fin a la velada, con un Murray visiblemente emocionado.

Murray, el 'cuarto hombre' de una época dorada dominada por Federer, Djokovic y Nadal, se va con tres Grand Slams, dos ediciones de Wimbledon (2013 y 2016) y una del US Open (2012), para un total de 45 trofeos, incluidas dos medallas de oro olímpicas (2012 y 2016).

"A lo mejor los vuelvo a ver. Haré todo lo posible por volver. Si quiero volver, necesito una gran operación sin garantías de que me permita regresar. Lo haré lo mejor que pueda", concluyó.

En rueda de prensa Murray explicó con detalle las posibilidades que tiene por delante. "Basicamente tengo dos opciones, una estar los próximos cuatro meses y medio fuera (por operación), y luego preparar Wimbledon", señaló.

"Pero estoy realmente en dificultades. No puedo ni caminar bien en este momento. Podría jugar otro partido... Pero quiero mejorar mi calidad de vida. Aunque me opere, no tengo garantías dde que pueda jugar de nuevo, soy consciente. Es una operación realmente grande", continuó.

"Decidiré en la próxima semana, más o menos", concluyó sobre la posibilidad de operarse.