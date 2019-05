Murray descarta una retirada inmediata y apunta a los dobles de Wimbledon

Andy Murray, operado en varias ocasiones de la cadera, señaló este martes que confía en poder jugar los dobles de Wimbledon, descartando prácticamente jugar en el cuadro individual, pero añadiendo que se siente "bien" por lo que no se retirará en los próximos meses, como había dicho en enero.

"Las posibilidades son mínimas, para el dobles es posible", señaló el escocés al diario The Times.

El ganador de tres Grand Slam, de 32 años, anunció antes del Abierto de Australia su idea de retirarse después de Wimbledon, debido a sus dolores crónicos en la cadera. Pero encontró algo de esperanza al someterse a una operación que le ha liberado del dolor.

"Lo que dije antes fue que si no me sentía bien, tenía grandes oportunidades de dejarlo tras Wimbledon. A la inversa, si veo que me siento bien, me parece más lógico tomar mi tiempo para estar en las mejores condiciones antes de volver a jugar en individuales", añadió el escocés.

Murray, que ha caído al 218º puesto mundial debido a su ausencia del circuito, espera seguir el ejemplo de Bob Bryan, doblista estadounidense, que retomó su carrera tras una operación similar a la suya.

"Visto lo que ha hecho Bob Bryan, pensé que para el doble podría funcionar. Después veremos en qué medida marcha o no para el individual", añadió Murray.

"Por el momento me siento mucho mejor, si continúo bien, claro que voy a intentar volver en individuales y a ver qué pasa", añadió.