Murray, lesionado, "muy probablemente" no volverá a jugar este año

El número 2 mundial Andy Murray, que no participó en el US Open debido a una lesión en la cadera, anunció este miércoles que "muy probablemente" no volverá a jugar en los meses que quedan de temporada.

"Desafortunadamente no estaré en condiciones de disputar los torneos de Pekín y Shanghái y muy probablemente en los dos últimos torneos de la temporada, Viena y París, debido a mi lesión en la cadera", escribió el escocés en su página de Facebook.

Murray, de 30 años, no juega desde su derrota en cinco sets frente al estadounidense San Querrey en los cuartos de final de Wimbledon el 12 de julio.

Esta temporada, debido a sus problemas en la cadera, no ha alcanzado el nivel que le hizo lograr el número 1 mundial con una increíble serie de cinco victorias en cinco torneos a finales de 2016.

"Tras haber consultado a varios especialistas en la cadera, así como a mi equipo, hemos decidido que es la mejor decisión para mi futuro a largo plazo", explicó el jugador este miércoles.

"Aunque este año ha sido frustrante en la cancha por varias razones, estoy confiado en que después de este periodo de descanso seré capaz de recuperar mi mejor nivel y disputar los Grand Slams la temporada próxima", continuó.

Murray, que ha ganado dos veces Wimbledon y en una ocasión el US Open, tiene previsto disputar un partido solidario con Roger Federer a finales de año en Glasgow.

El escocés, vigente doble campeón olímpico, ocupa actualmente la novena plaza en la 'Race', que clasifica a los tenistas según sus resultados del año.

El circuito masculino vive una avalancha de lesiones entre sus mejores jugadores. Además de Murray, Stanislas Wawrinka, Novak Djokovic, Kei Nishikori y Milos Raonic no participaron en el US Open, que se disputa en Nueva York.