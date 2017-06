NBA: Curry no acudirá a la Casa Blanca si su equipo es invitado

El astro de los Golden State Warriors, Stephen Curry, dijo el miércoles que si el equipo es invitado a visitar la Casa Blanca tras ganar el campeonato de la NBA, probablemente no irá.

"Alguien me preguntó acerca de esto hace un par de meses, si hipotéticamente ganábamos el campeonato, qué haría yo", dijo Curry. "Respondí que no iría, todavía me siento así hoy".

El comentario de Curry llegó dos días después de que Golden State derrotó a Cleveland 129-120 para terminar su serie en cinco partidos (4-1) y ganar su segundo campeonato de la NBA en tres años.

Es una tradición que los equipos deportivos profesionales visitan la Casa Blanca, como hicieron los Cachorros de Chicago en enero cuando pasaron tiempo con el presidente Barack Obama tras consagrarse en la Serie Mundial de béisbol en 2016.

Pero las polémicas políticas y las declaraciones extravagantes del presidente Donald Trump han molestado a muchos atletas profesionales estadounidenses, incluyendo a jugadores de la NBA predominantemente afroamericanos.

Curry espera que el tema sea discutido en el equipo.

"Estoy seguro de que como equipo vamos a tener una conversación (sobre una posible visita)", dijo.

Agregó que "este es un momento que todos necesitamos disfrutar juntos y nada debe distraernos de lo que pudimos lograr juntos".

"Y los diversos tipos de ceremonias y tradiciones que han ocurrido en torno a los equipos que ganan el campeonato, no queremos que corrompa lo que hemos logrado este año", añadió.

"Nos encargaremos de ello en forma adecuada y responsable y haremos lo correcto para nosotros individualmente y como grupo", agregó.

Curry no es el único miembro de la organización de los Warriors que se opone a las opiniones del presidente Trump.

"Trump no podría ser menos apto para ser presidente, porque es un fanfarrón", dijo el entrenador Steve Kerr en mayo.

"No se ven algunas de las cualidades" necesarias, como "la resiliencia, la capacidad de comunicar, la compasión ... Nada de eso ... Para ser un gran líder, tiene que haber algunas cualidades. ¿Alguien pensó que Donald Trump era un gran líder?", inquirió Kerr.