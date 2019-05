Nadal, Djokovic, Federer y Del Potro a cuartos en Roma, Thiem cae

El Masters 1000 de Roma tuvo este jueves una jornada maratoniana, con las estrellas teniendo que disputar dos rondas después de la lluvia del miércoles y el austríaco Dominic Thiem, cuarto jugador mundial, fue la víctima más ilustre del cuadro masculino.

Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y los argentinos Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman consiguieron clasificarse para los cuartos de final, con victorias en sus respectivos duelos de segunda ronda y de octavos de final.

Thiem perdió 4-6, 6-4 y 7-5 en la segunda ronda ante el español Fernando Verdasco (38º del mundo), que luego venció al ruso Karen Khachanov (13º) por 7-5, 3-6 y 6-3.

"No me gusta cómo somos tratados los jugadores en este torneo. Lo que pasó ayer fue inaceptable. Sabían que no iba a jugarse ninguna bola y nos retuvieron hasta las 19h30. Nos costó luego una hora y media volver al hotel", se quejó Thiem, en alusión a la larga espera por la lluvia del miércoles.

- Nadal, vía rápida -

Verdasco se medirá en cuartos con su compatriota Rafa Nadal, número 2 del mundo y defensor del título en la 'Ciudad Eterna'.

A sus 32 años, Nadal abrió su día arrollando al francés Jeremy Chardy (42º) por 6-0 y 6-1 y luego tampoco tuvo ningún problema en octavos de final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (18º), al que venció 6-1 y 6-0.

Cedió únicamente dos juegos sumando los dos partidos jugados este jueves.

Nadal está a la busca de su primer título del año y, sobre todo, de reforzar su confianza después de haber caído recientemente en las semifinales en Montecarlo, Barcelona y Madrid.

Por su parte, el serbio Novak Djokovic (1º) se clasificó tras ganar en segunda ronda al canadiense Denis Shapovalov (22º) por 6-1 y 6-3, y luego al alemán Philipp Kohlschreiber (56º) por 6-3 y 6-0.

Djokovic tendrá como rival en cuartos al argentino Juan Martín Del Potro (9º), que empezó la jornada venciendo en segunda ronda al belga David Goffin (23º) en dos sets, por 6-4 y 6-2.

Después, en los octavos de final, la 'Torre de Tandil' derribó al noruego Casper Ruud (76º), por 6-4 y 6-4. El jugador nórdico se había clasificado tras la descalificación de su anterior rival, el australiano Nick Kyrgios, que se enfadó con el árbitro y arrojó una silla a la pista.

También se plantó en cuartos otro argentino, Diego Schwartzman (24º del mundo), que venció primero al español Albert Ramos (88º) por 7-6 (7/5) y 6-1 en la segunda ronda y después se impuso en los octavos al italiano Matteo Berrettini (33º) por 6-3 y 6-4.

Schwartzman será el rival en cuartos del japonés Kei Nishikori, sexto del mundo, que sufrió especialmente en los octavos para imponerse 3-6, 7-6 (7/2) y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff (51º).

Otro de los grandes nombres de este año en Roma, el suizo Roger Federer (3º del mundo), tuvo que levantar dos bolas de partido ante el croata Borna Coric (15º), pero terminó ganando su duelo de octavos por 2-6, 6-4, 7-6 (9/7). Unas horas antes había superado 6-4 y 6-3 al portugués Joao Sousa (72º).

- Adiós a Muguruza y Halep -

En la prueba femenina, las españolas Garbiñe Muguruza (19ª) y Carla Suárez (31º) habían ganado por la mañana en la segunda ronda pero luego cayeron en octavos de final.

Muguruza abandonó ante Victoria Azarenka (51ª), cuando la bielorrusa dominaba ya 6-4 y 3-1, mientras que Suárez perdió contra la holandesa Kiki Bertens (4ª) por 6-4, 1-6 y 6-3.

La mayor sorpresa del cuadro femenino había llegado con la derrota de la rumana Simona Halep, tercera favorita, que perdió en esa segunda ronda ante la checa Marketa Vondrousova (44ª), por 2-6, 7-5, 6-3.

Por su parte, la japonesa Naomi Osaka ganó sus dos partidos del jueves, contra la eslovaca Dominika Cibulkova (33ª) y la rumana Mihaele Buzarnescu (29ª) y alcanzó los cuartos de final. Con ello se aseguró continuar en el número 1 de la lista mundial de la WTA.

-- Torneo de Roma

- Individual masculino - Segunda ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Denis Shapovalov (CAN) 6-1, 6-3

Casper Ruud (NOR) a Nick Kyrgios (AUS) 6-3, 6-7 (5/7), 2-1

Juan Martín Del Potro (ARG/N.7) a David Goffin (BEL) 6-4, 6-2

Diego Schwartzman (ARG) a Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/5), 6-1

Jan-Lennard Struff (GER) a Marin Cilic (CRO/N.9) 6-2, 6-3

Kei Nishikori (JPN/N.6) a Taylor Fritz (USA) 6-2, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.8) a Jannik Sinner (ITA) 6-3, 6-2

Roger Federer (SUI/N.3) a João Sousa (POR) 6-4, 6-3

Fernando Verdasco (ESP) a Dominic Thiem (AUT/N.5) 4-6, 6-4, 7-5

Rafael Nadal (ESP/N.2) a Jérémy Chardy (FRA) 6-0, 6-1

- Individual femenino - Segunda ronda:

Naomi Osaka (JPN/N.1) derrotó a Dominika Cibulkova (SVK) 6-3, 6-3

Mihaela Buzarnescu (ROU) a Julia Görges (GER/N.16) 6-4, 3-6, 4-4 y abandono

Carla Suárez (ESP) a Alize Cornet (FRA) 6-3, 3-0 y abandono

Kiki Bertens (NED/N.6) a Amanda Anisimova (USA) 6-2, 4-6, 7-5

Markéta Vondroušová (CZE) a Simona Halep (ROU/N.3) 2-6, 7-5, 6-3

Darya Kasatkina (RUS) a Katerina Siniaková (CZE) 2-6, 6-4, 6-1

Johanna Konta (GBR) a Sloane Stephens (USA/N.7) 6-7 (3/7), 6-4, 6-1

Garbiñe Muguruza (ESP) a Danielle Collins (USA) 6-4, 4-6, 6-2

Kristina Mladenovic (FRA) a Belinda Bencic (SUI) 6-2, 2-6, 6-1

Petra Kvitova (CZE/N.2) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-0, 6-1

bur-bfi/psr