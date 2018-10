Nadal y Djokovic, batalla por el número 1 en París-Bercy

Rafael Nadal, en punto muerto desde principios de septiembre por una lesión, y Novak Djokovic, a pleno ritmo, se disputan el número 1 mundial en el Masters 1000 de París-Bercy, penúltima cita de la temporada, que comienza el lunes.

En la clasificación ATP, Nadal cuenta con 215 puntos de ventaja sobre Djokovic, pero va a tener que defender los 180 puntos de los cuartos de final que alcanzó en noviembre de 2017 en el emblemático estadio cubierto a orillas del río Sena.

La ecuación es simple: el que llegue una ronda más que el otro será número 1 del mundo el lunes 5 de noviembre.

Si los dos caen en la misma ronda, el español seguirá en lo alto del ránking, cuyos mandos lleva desde finales de junio, tras disputárselo con Roger Federer a principios de año.

Las trayectorias actuales de Nadal y Djokovic son, eso sí, muy diferente.

El mallorquín no compite desde su abandono en las semifinales del Abierto de Estados Unidos a principios de septiembre, frenado una vez más por sus problemas de rodilla. En la derecha, en esta ocasión.

Por ello se perdió las semifinales de la Copa Davis que España perdió ante Francia y luego la gira asiática (Pekín, Shanghai).

"No es algo nuevo para mí. Es algo que ya me ha pasado varias veces. Conocemos el proceso. Intentamos abordarlo con calma y siendo positivos, sabiendo que este tipo de lesión no evoluciona muy rápido", explicó Nadal en la víspera del torneo de París, donde empezará contra su compatriota Fernando Verdasco (30º) o el francés Jeremy Chardy (41º).

"Tras el US Open, paré un momento. Luego fui retomando progresivamente el entrenamiento. Voy día a día. Tengo mejores sensaciones sobre la pista, entreno un poco más cada día. Es todo lo que puedo decir. El objetivo no es dar pasos de gigante, sino conseguir pequeños progresos", añadió el 'rey de París', la ciudad de sus once títulos en Roland Garros.

Pero si Nadal domina totalmente en la tierra batida del Grand Slam de París, nunca ha conseguido repetir su éxito en la cita bajo techo de Bercy, donde su mejor resultado es la final que perdió en 2007 contra el argentino David Nalbandian.

Al contrario que Nadal, Djokovic, en pleno renacimiento en los últimos meses tras dos años de problemas, lleva una gran racha: en cuatro meses, el serbio ha encadenado los títulos en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, siendo también campeón en Cincinnati y Shanghai.

- Billetes para el Masters -

Reconquistar el trono del tenis mundial coronaría su espectacular vuelta a la primera línea. Se convertiría en el primer jugador en pasar de una posición fuera del 'Top 20' al número 1 en una misma temporada desde 2000, cuando lo logró Marat Safin.

'Djoko' no ocupa el número 1 mundial desde octubre de 2016.

El serbio empezará su semana parisina contra el italiano Marco Cecchinato (21º), el hombre que le eliminó por sorpresa en los cuartos de final del último Roland Garros. Después podría tener que enfrentarse al griego Stefanos Tsitsipas (16º), el último jugador en haberle derrotado, a principios de agosto en Canadá, y eventualmente a Roger Federer en semifinales, si el suizo decide finalmente tomar parte en el torneo de París tras ganar este domingo el de Basilea.

"Lo que he conseguido en los últimos meses y la lesión de Rafa me han permitido estar en posición de luchar por el número 1 al final del año. Voy a hacer todo lo posible para lograrlo", afirmó el jugador balcánico, que cree que esté jugando su "mejor tenis" en este momento.

En París-Bercy estarán en juego también los últimos billetes para el Masters ATP de final de temporada (11-18 noviembre en Londres).

El argentino Juan Martín Del Potro está lesionado en una rótula y el sudafricano Kevin Anderson se clasificó el domingo. El croata Marin Cilic, el austríaco Dominic Thiem y el japonés Kei Nishikori son los mejor situados para conseguir los billetes restantes.