Nadal y Federer avanzan en un Abierto de Australia que pierde a Anderson

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, dos leyendas vivas del tenis y actuales números 2 y 3 del mundo, avanzaron a la tercera ronda en el Abierto de Australia, donde la principal sorpresa del miércoles fue la eliminación del sudafricano Kevin Anderson, número 6 de la ATP.

Nadal continuó con buenas sensaciones en el torneo de su reaparición y se paseó con un 6-3, 6-2 y 6-2 sobre el australiano Matthew Ebden (48º).

Es la segunda víctima australiana seguida para Nadal, ya que en la primera ronda en Melbourne había derrotado a James Duckworth (238º), igualmente en tres sets, aunque entonces perdiendo más juegos (12 por los apenas 7 de este miércoles).

En la siguiente etapa, en busca del billete para octavos de final, Nadal se enfrentará a otro tenista australiano, Alex de Miñaur (29º), reciente campeón en el torneo de Sídney.

"Estoy regresando y al principio no es fácil evaluarte, pero creo que he jugado un partido sólido. He sacado muy bien, he conseguido muchos golpes ganadores", celebró el mallorquín.

Nadal, campeón de 17 torneos del Grand Slam, está reapareciendo en este Open de Australia después de su baja desde el Abierto de Estados Unidos, donde abandonó por lesión en semifinales ante el argentino Juan Martín Del Potro.

- Dos muertes súbitas -

En el caso de Federer, su victoria fue también en tres sets, aunque más trabajados, para terminar superando al británico Daniel Evans (189º) por 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) y 6-3.

Federer, de 37 años y ganador de 20 títulos de Grand Slam, récord actual, tuvo que empeñarse en los dos primeros sets, que se definieron por "muerte súbita".

"Si hubiera podido despegarme más temprano durante el encuentro, quizás hubiera sido diferente", declaró Federer. "Pensé que en el segundo set lo lograría, pero Evans me lo impidió", agregó.

La principal decepción del miércoles en Melbourne fue el sudafricano Kevin Anderson, sexto del mundo, que perdió en cuatro mangas ante el estadounidense Frances Tiafoe (39º), por 4-6, 6-4, 6-4 y 7-5.

El dos veces finalista de torneos del Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2017 y Wimbledon 2018) tenía problemas aparentemente en el brazo derecho, donde recibió masajes al final del segundo set.

En el cuarto, con 5-5, cometió una doble falta que le costó el 'break' decisivo, algo simbólico en su caso, ya que tiene el servicio como su principal arma.

En el inicio de esta temporada, Anderson había sido subcampeón del torneo de exhibición de Abu Dabi y campeón en el torneo ATP de Pune (India).

El resto de favoritos en liza en el cuadro ATP cumplieron y de esa forma el croata Marin Cilic (7º), el ruso Karen Khachanov (11º), el griego Stefanos Tsitsipas (15º), el argentino Diego Schwartzman (16º) o el español Roberto Bautista (24º), entre otros, avanzaron a tercera ronda.

- Kerber y Wozniacki cumplen -

En el cuadro femenino, las principales favoritas cumplieron, con la única excepción de la holandesa Kiki Bertens, número 9 del mundo, que perdió por 3-6, 6-3 y 6-3 ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (44ª).

La alemana Angelique Kerber (número 2 del mundo), la danesa Caroline Wozniacki (3ª y defensora del título) y la estadounidense Sloane Stephens (5ª) se clasificaron fácilmente.

Kerber hizo valer la jerarquía del ránking para superar claramente (6-2 y 6-3) a la brasileña Beatriz Haddad Maia (195ª), que con su caída pone fin a la representación del tenis latinoamericano en el cuadro femenino principal de Melbourne.

Por su parte, Wozniacki ganó sin excesivos problemas a la sueca Johanna Larsson (77ª) por 6-1 y 6-3.

Caroline Wozniacki, que busca un segundo título consecutivo en Melbourne, respondió bien físicamente. En octubre pasado la danesa había declarado que sufría de artritis reumatoide, lo que podía poner en peligro su carrera.

En el caso de Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017, su victoria fue sobre la húngara Timea Babos (66º) por 6-3 y 6-1.

La checa Petra Kvitova (6ª) tampoco tuvo problemas para vencer a la rumana Irina Begu (70ª) por 6-1 y 6-3.