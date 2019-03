Nadal y Federer, golf y descanso antes de cuartos

El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer gozan este jueves de un día de descanso antes de jugar el viernes su partido de cuartos del Masters 1000 de Indian Wells, con una hipotética semifinal entre ambos en el punto de mira.

Nadal superó sin problemas en la víspera al serbio Filip Krajinovic y Federer hizo lo propio contra el británico Kyle Edmund para quedarse a un paso de verse las caras en la penúltima instancia.

"Ahora tengo un día y medio hasta mi próximo partido (...) Todos saben de mi afición al golf. Probablemente jugaré un poco, descansaré y disfrutaré de Indian Wells", dijo Nadal todavía sobre la pista tras su último partido.

El español, que sigue sin ceder un set en todo el campeonato, chocará ahora contra el ruso Karen Khachanov (N.12), que venció el miércoles 6-4, 7-6 (7/1) al local John Isner (N.8), mientras el suizo se medirá con el polaco Hubert Hurkacz, de 22 años y 15 más joven que él, tras deshacerse éste 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 del canadiense Denis Shapovalov (N.24).

"Me siento genial. No siento ningún cansancio por Dubái ni por lo que he jugado aquí", reconoció el helvético tras su choque y luego de alzarse hace dos semanas con el título número 100 de su carrera.

"Rafa está estelar esta semana (...) Creo que ninguno de los dos está mirando tan hacia adelante, sinceramente", agregó sobre una posible semifinal entre ambos.

Nadal, ganador del torneo californiano en tres ocasiones, ha recuperado esta campaña su mejor nivel luego de un 2018 lastrado por las lesiones.

El español ya llegó a la final del Abierto de Australia y ahora sueña con un cuarto cetro en Indian Wells. Federer, por su parte, tiene como objetivo desempatar con el serbio y número uno de la ATP Novak Djokovic, los dos con cinco trofeos en su haber.

- Raonic, primer semifinalista -

En el primer turno de la jornada, el canadiense Milos Raonic pasó por encima del serbio Miomir Kecmanovic y se convirtió en el primer semifinalista del torneo.

Raonic, decimotercer cabeza de serie, se impuso a su oponente en 72 minutos por 6-3, 6-4.

El norteamericano capitalizó su poderoso servicio, con 13 aces, y solo sufrió apuros para conservar su saque en el octavo juego, cuando su rival gozó de dos bolas de break.

El próximo adversario de Raonic, finalista en la edición de 2016, saldrá del duelo entre el austriaco Dominic Thiem (N.7) y el francés Gael Monfils (N.17), que cerrarán la jornada.

- Bencic, de sorpresa en sorpresa -

Mientras, en la rama femenina, la suiza Belinda Bencic siguió sorprendiendo al superar a la checa Karolina Pliskova, quinta sembrada, para avanzar a semis.

Bencic, de 22 años y vigesimotercera cabeza de serie, luchó durante dos horas y 16 minutos para superar a su oponente por 6-3, 4-6, 6-3.

La suiza chocará ahora contra la estadounidense Venus Williams o la alemana Angelique Kerber (N.8), que se enfrentarán más tarde.

"No me pongo presión, simplemente intento jugar como sé, sin hacerme demasiadas preguntas. Cuanto menos pienso sobre la pista, mejor voy. Cuando una tiene confianza puede fiarse de su instinto y es porque me fío de mi instinto que estoy jugando tan bien", reflexionó quien entrenara de los 6 a los 18 años con la madre de la legendaria Martina Hingis.