Nadal-Federer: ¿Hay suspense en el duelo por finalizar el año como N.1?

¿Tiene posibilidades Roger Federer de destronar a Rafael Nadal en lo alto de la ATP antes del final de la temporada? Las opciones son pocas y obligarían al suizo a un triunfal epílogo del curso, acompañado de un irregular cierre por parte del español.

Al ganar por la cuarta vez esta temporada a su gran rival, el domingo en la final del Masters 1000 de Shanghai (6-4 y 6-3), Federer dio el primer paso. Pero Nadal cuenta con 1.960 puntos de ventaja en la clasificación.

Como reconoció Federer, el mallorquín está "muy cerca" de terminar el año en la primera plaza, por cuarta vez en su carrera tras 2008, 2010 y 2013.

Pero todavía quedan 3.000 puntos por repartir en tres torneos en las que las dos leyendas están inscritos: 500 en la tierra de Federer, en Basilea (23-29 octubre), 1000 en París-Bercy (30 octubre - 5 noviembre) y 1.500 en el Torneo de Maestros (12-19 noviembre) en Londres.

Incluso ganando en las tres citas, Federer, el hombre de los 19 títulos del Grand Slam, no se aseguraría alcanzar el número 1 por primera vez desde hace cinco años.

Nadal podría impedirlo por ejemplo logrando la final en París-Bercy (600 puntos) y consiguiendo tres victorias en la fase de grupos del Masters (otros 600).

- La rodilla derecha -

El español podría borrarse del Torneo de Basilea, donde Federer ha ganado en siete ocasiones entre 2006 y 2015, para darle descanso a su rodilla derecha.

Nadal jugó el domingo con una venda, aunque en rueda de prensa no quiso ofrecer detalles: "No tengo ganas de hablar de eso, lo siento. Tras una final perdida no es el buen momento".

Las pistas rápidas son un duro desafío para las articulaciones del número 1. Los problemas en las rodillas le provocaron una baja de siete meses entre julio de 2012 y febrero de 2013, antes de protagonizar un espectacular regreso al circuito.

Tampoco desveló si viajará a Suiza: "Tengo que pensarlo".

Sin él, de la competencia para Federer, en la pelea por el octavo título en su ciudad, destacan el argentino Juan Martín Del Potro, al que ha batido dos veces en la final de este torneo (2012 y 2013) y Marin Cilic, que este lunes avanzó al cuarto lugar de la ATP.

- La espalda -

Pero también Federer llega al tramo final con una factura física tras un año espectacular. Desde agosto en Montreal sufre problemas en la espalda. Allí perdió en la final contra el alemán Alexander Zverev (6-3 y 6-4).

Dos semanas de recuperación no le permitieron regresar al máximo nivel, perdiendo con Del Potro en los cuartos de final.

"Podría haber necesitado una semana más. Los dos primeros partidos del torneo a cinco sets han pesado en mi cuerpo. No podía jugar con libertad", declaró el genio suizo.

A los 36 años Federer ha conquistado dos Grand Slam este año, Australia y Wimbledon, mientras que Nadal se ha hecho con los otros dos, Roland Garros y US Open, en un regreso triunfal de los protagonistas de la mayor rivalidad de la historia del tenis.

Ahora les quedan unas semanas para pelear por el número 1 en este 2017 para el recuerdo.