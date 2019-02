Nadal alaba a Ferrer cerca de su adiós y se declara listo para enfrentar a Zverev

Como un ejemplo de profesionalismo y uno de los mejores tenistas de la época reciente, así definió el español Rafael Nadal a su compatriota David Ferrer, la noche anterior de que ambos debuten en el Abierto de Mexico de Tenis-2019 en Acapulco.

"David ha sido un jugador que ha conseguido una gran regularidad y un nivel altísimo con un trabajo y una superación diarios para llevar tu juego hasta el límite de sus posibilidades", dijo Nadal, el lunes por la noche en conferncia de prensa.

'La Fiera' de Manacor consideró que el retiro de 'La Pared' este año "es una pérdida importante" para el tenis profesional.

"Es difícil encontrar a alguien que sea un ejemplo más positivo para los jóvenes a nivel de profesionalidad que él. Sin duda, va a ser recordado como un jugador de los mas importantes de los ultimos 20 años".

Nadal comentó que junto con Ferrer "conseguimos cosas importantes como compañeros" y recordó algunos episodios de su rivalidad de 31 enfrentamientos.

"Hemos jugado una final de Roland Garros (2013) y muchas otras finales como en Barcelona (2008, 2009, 2011 y 2012) y en Roma (2010)", comentó el manacorí que también se enfrentó al valenciano en la final de Acapulco en 2013.

- Zverev es agresivo -

Sonriente y tranquilo, Nadal, número 2 del mundo, se manifestó listo para debutar este martes en la primera ronda el torneo de Acapulco ante el alemán Mischa Zverev.

"He llegado un poquito justito, no he podido entrenar mucho estos días, pero estoy feliz de volver a estar en Acapulco", comentó.

Sobre las características de Zverev apuntó que "tiene un juego agresivo, hace mucho saque a la red y se va muy hacia adelante, es un jugador incómodo".

Rafa aseguró que luego de perderse el torneo de Brisbane por una lesión en la rodilla izquierda se siente en buen momento aun cuando perdió la final del Abierto de Australia.

"En cuanto a lo mental no fue díficil asimilar la derrota (ante Djokovic) porque no fue muy dura y menos después de venir de cuatro meses sin competir. El torneo de Australia ha sido muy positivo en todos los sentidos", aseguró.

-Su labor en la academia-

El tenista mallorquín habló también de las academias que tiene en España y en México.

Respecto a la que inauguró la semana previa en Costa Mujeres, en el Caribe mexicano, la definió como "un club muy bonito" y con instructores muy calificados, pero por ahora no es un centro formativo de tenistas profesionales.

"A mediano y largo plazo, nos gustaría atender a jóvenes mexicanos. El tenis mexicano no está pasando un buen momento por lo cual sería muy bueno sacar un jugador, eso generaría expectativa, ilusión y confianza en los joevnes que vienen", consideró.

"No nos vamos a engañar, donde realmente estamos formando a los niños a nivel profesional es en la Academia de Mallorca", apuntó y citó el ejemplo de Jaume Munar de 21 años.

"Llegó a la Academia hace más de un año en una posición no muy cómoda de 300 y tantos del mundo y ahora está prácticamente en 60; eso es una gran satisfacción para nosotros y más porque es un chico de Mallorca", expresó.

Nadal apuntó que con su academia espera poder contribuir a la formación de nuevos tenistas que mantengan la tradición de su país en el tenis.

"España es un país con muchísima tradición en el tenis y hemos pasado 25 años encadenando jugadores de altísimo nivel, pero al día de hoy llevamos años sin encadenar a la siguiente generación. Algo tenemos que corregir", reflexionó.