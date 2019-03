Nadal, por su cuarto título en un Indian Wells sin el campeón Del Potro

Rafael Nadal liderará a una Armada española con seis integrantes y buscará a partir de este fin de semana su cuarto título en el Masters 1000 de Indian Wells, que tendrá un nuevo campeón después de la baja por lesión del argentino Juan Martín del Potro.

Sin el tandilense, aquejado de problemas en su rodilla derecha, el torneo coronará a un nuevo rey, con el español, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer como los máximos favoritos a suceder a Delpo en uno de los torneos preferidos por los jugadores.

Djokovic, campeón en el Abierto de Australia hace un mes y medio, se presentará en el desierto californiano como primer sembrado y con la incógnita de no haber jugado desde entonces, tras haber priorizado pasar tiempo con su familia.

Al ganador del último premio Laureus le respalda tener cinco títulos de Indian Wells en su palmarés y haber dominado el circuito desde junio pasado. Desde entonces ha participado en 10 torneos, con siete finales y cinco victorias en su haber, entre ellas Wimbledon y los Abiertos de Estados Unidos y Australia.

Además, el serbio tendrá el aliciente de poder igualar el récord de Nadal de 33 títulos en torneos de Masters 1000.

Pero Djokovic no tendrá un camino sencillo: el balcánico ha caído en el lado opuesto del cuadro de Federer y Nadal pero, en su hipotético camino a la final, tendría que verse las caras teóricamente ante el australiano Nick Kyrgios en tercera ronda, el francés Gael Monfils en cuarta, el austríaco Dominic Thiem en cuartos y el alemán Alexander Zverev, el sudafricano Kevin Anderson o el griego Stefanos Tsitsipas en semis.

- "No soy Superman" -

Mientras, en caso de avanzar, el suizo y el español se verían las caras en la penúltima instancia pero tendrían un camino más sencillo hasta esa fase.

Nadal, que fue barrido por Djokovic en la final en Australia, busca recuperar su mejor nivel luego de un 2018 plagado de lesiones y de caer la semana pasada en segunda ronda en el Abierto Mexicano en un polémico encuentro ante Kyrgios.

"No debería estar descontento, más o menos, por estar donde estoy después de todas las cosas que me han pasado últimamente. (He tenido) demasiado problemas en mi cuerpo en el último año y medio pero he sabido mantenerme competitivo y seguir en una buena posición en el ranking, luchando por la mayoría de eventos importantes", señaló Nadal el miércoles ante los medios.

El español, segundo sembrado, ya se perdió Indian Wells el año pasado por lesión y en esta edición debutará ante el local Jared Donaldson o un jugador de la qualy.

Federer, por su parte, aterrizó en el torneo del desierto californiano con la moral por las nubes tras haber ganado en Dubai el título número 100 de su carrera. Pero él prefiere, como siempre, mantener los pies en el suelo.

"El problema es que la gente siempre eleva a los atletas al estatus de Superman, como si fuéramos superhombres y esas cosas", dijo el suizo ante la prensa.

"No me veo así, la perfección no existe. Todos tenemos defectos y yo también (...) Es un logro que nunca pensé que alcanzaría y en el que solo pensé hace nueve meses o un año, cuando ya había ganado 96 o 97", agregó.

- Osaka, donde empezó todo -

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka, número uno de la WTA, volverá a ser la favorita en el campeonato donde arrancó la campaña pasada su dominio en el circuito.

"Desde entonces, ha sido una locura para mí. Parece que fue hace diez años", dijo la nipona el jueves.

En una final entre dos de las jóvenes más prometedoras del panorama tenístico, Osaka venció entonces en sets corridos a la rusa Daria Kasatkina, alzándose con su primer torneo de categoría Premier y comenzando un idilio con la victoria que también la llevó a coronarse más tarde en el Abierto de Estados Unidos y, en enero, también en el de Australia.

Ahora, en el desierto, podría volver a cruzarse con la rumana Simona Halep (N.2), la checa Petra Kvitová (N.3) o la estadounidense Sloane Stephens (N.4), sus máximas contrincantes por el triunfo... sin olvidar a la también local Serena Williams (N.10), que se verá las caras en segunda ronda contra la siempre competitiva Victoria Azarenka.

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (N.20) tratará por su lado de recuperar su mejor forma tras un 2018 para olvidar.