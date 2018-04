Nadal se cita con Thiem en cuartos de Montecarlo y Djokovic se despide

El número 1 mundial, Rafael Nadal, dio un paso más hacia su undécimo título en el Masters 1000 de Montecarlo al imponerse en octavos al joven ruso Karen Khachanov (38º del ránking), este jueves en menos de una hora y veinte minutos.

Nadal tendrá un rival duro el viernes en cuartos, el austríaco Dominic Thiem, número 7 mundial y que este jueves eliminó al serbio Novak Djokovic en tres mangas, por 6-7 (2/7), 6-2 y 6-3.

Thiem es el único jugador que la pasada temporada consiguió derrotar a Nadal en tierra batida, en Roma en cuartos de final (6-4, 6-3). El español pudo vengarse después en semifinales de Roland Garros, donde le venció en tres sets, incluyendo un último por 6-0, como preludio a la conquista de su décimo trofeo en el Grand Slam parisino.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo, no hay muchos rivales tan duros como él", estimó Nadal para referirse a su siguiente rival. "No es lo ideal jugar contra él en cuartos de final. Tendré que estar preparado", añadió.

Ante Khachanov, Nadal apenas cedió un juego más que la víspera en su estreno en esta edición, en el que superó al esloveno Aljaz Bedene por 6-1 y 6-3.

"He jugado con más intensidad que ayer (miércoles). Mi servicio fue mejor y he aprovechado más mi golpe de derecha", estimó en declaraciones a Canal Plus Francia.

Más allá de la victoria de Nadal, la gran noticia del día en Montecarlo fue la eliminación de Djokovic ante Thiem.

Operado de un codo en febrero, 'Djoko' había sido eliminado en primera ronda tanto en Indian Wells como en Miami. Su derrota ante uno de los mayores especialistas en tierra batida atestigua que el serbio aún no ha recuperado su mejor versión.

Después de un cómodo debut en Montecarlo (6-0, 6-1 contra Lajovic), su recorrido fue complicándose (7-6, 7-5 contra Borna Coric) hasta caer este miércoles ante Thiem. Djokovic se llevó un igualado primer set antes de ceder en los dos siguientes víctima del cansancio.

Djokovic espera poder encontrar la manera de recuperarse por completo y volver a su mejor nivel.

"Me gustaría jugar varios años, pero obviamente se necesita paciencia, confianza en el proceso, confianza en mí mismo, en mi juego, en la gente de mi entorno", estimó.

Thiem comenzó ya a pensar en el desafío de vencer a Nadal: "Es el gran reto para cualquiera, jugar contra él. Tengo que elevar una vez más mi nivel. Creo que soy capaz".

- Cilic, clasificado sin jugar -

También quedó eliminado en octavos el español Roberto Bautista (16º del mundo), que perdió 6-4 y 7-5 ante el belga David Goffin, que se medirá por un lugar en semifinales con el búlgaro Grigor Dimitrov, verdugo a su vez del alemán Philipp Kohlschreiber.

Además, el alemán Alexander Zverev, de 20 años y número 4 del mundo, superó a su compatriota Jan-Lennard Struff por 6-4, 4-6, 6-4. En cuartos podía haberse medido a otro Zverev, su hermano Mischa, pero éste perdió en octavos ante el francés Richard Gasquet por 6-2 y 7-5.

Por su parte, el canadiense Milos Raonic, con problemas físicos en su rodilla derecha, fue declarado baja antes de su partido con el croata Marin Cilic (3º del ránking ATP), que pasa así sin jugar a cuartos de final. Raonic, número 22 del mundo, se había lesionado el miércoles en su partido ante el italiano Marco Cecchinato.

Cilic jugará en cuartos contra el japonés Kei Nishikori, que se impuso al italiano Andreas Seppi por 6-0, 2-6 y 6-3.

El Torneo de Montecarlo se juega sobre tierra batida y reparte algo más de 5.200.000 euros en premios.