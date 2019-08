Nadal anuncia su baja para el Masters 1000 de Cincinnati tras ganar en Montreal

El español Rafael Nadal anunció este domingo su ausencia para disputar por segundo año consecutivo el Masters 1000 de Cincinnati, que inicia el lunes, argumentando la necesidad de "cuidar mi cuerpo" luego conquistar el título en Montreal.

El anuncio se produjo pocas horas después de que ganara su quinto trofeo en el torneo canadiense con marcadores de 6-3, 6-0 sobre el ruso Daniil Medvedev, al decidir no jugar más antes del inicio del US Open, que comenzará el 26 de agosto en Nueva York.

"Lamento anunciar que no jugaré en Cincinnati este año", publicó Nadal en las redes sociales. "No hay otra razón que cuidar personalmente de mi cuerpo y tratar de mantenerme tan saludable como me siento ahora...", añadió el ganador de 35 títulos de Masters 1000.

Nadal dijo que explicó su posición al director del torneo de Cincinnati, el brasileño Andre Silva, quien dijo entender.

"Estoy seguro de que el torneo será un éxito y le deseo lo mejor a él y a su equipo", señaló el directivo.

Su decisión deja a Cincinnati severamente desproporcionado, con el máximo favorito el serbio Novak Djokovic y el número tres el suizo Roger Federer posicionado en la mitad superior.

Ninguno de los dos ha jugado desde su final en el Grand Slam de Wimbledon que ganó el serbio.

Federer está buscando un octavo título de Cincinnati mientras que Djokovic es el campeón defensor.

También la ganadora del torneo femenino en Toronto, la canadiense Bianca Andreescu, que hizo historia con ese título el domingo, se retiró de Cincinnati, de categoría Premier en las mujeres.