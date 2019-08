Nadal descarta que descanso por lesión de Kokkinakis haya "afectado negativamente" su juego

635x357 Rafael Nadal llegó a 60 victorias en el US Open. AFP

El español Rafael Nadal, que avanzó este sábado a los octavos de final del US Open, descartó que los días que estuvo sin jugar por la lesión del australiano Thanasi Kokkinakis hayan afectado negativamente su juego.

Nadal se impuso al coreano Hyeon Chung en sets seguidos de 6-3, 6-4 6-2, en su primer juego desde la segunda ronda.

"Tres días sin jugar es verdad que es una situación poco frecuente en el torneo", indicó Nadal en la rueda de prensa después del partido. "No creo que me haya afectado negativamente, creo que se puede jugar mejor, pero es un buen resultado y que me da confianza".

"Personalmente creo que hubiera preferido jugar el partido, de alguna manera es cierto que se ahorra energía, nunca se sabe qué es lo mejor", añadió el dos del mundo, que recordó cómo después de partidos muy duros el año pasado terminó retirándose en la semifinal ante Juan Martín del Potro.

Nadal selló además con este triunfo 60 victorias o más en un Grand Slam. Ya lo había hecho en el Roland Garros (93) y en Australia (61).

Su próximo rival se define en el partido entre el estadounidense John Isner y el croata Marin Cilic (22).

"La clave es jugar bien, así de simple", resumió la estrategia para el próximo partido, que se celebra el lunes. "Si estoy jugando bien, espero tener la oportunidad de devolver un par de puntos y darme oportunidades. Sé que contra grandes servidores como ellos, vas a tenerla muy dura".

- Dos torneos más -

Chung, que fue semifinalista en Australia 2018, viene de un año de lesiones.

"Cuando está sano ya mostró todo lo bueno que es, jugando la semi de Australia", dijo Nadal en la cancha. "Sé por mi experiencia personal lo difícil que es volver".

En la rueda de prensa, dijo que este año planea jugar dos torneos más, después de un año complicado.

"Los primeros tres meses de la temporada, tres, cuatro meses de la temporada, fueron muy duros, demasiados problemas otra vez", recordó.

"Es cierto que desde Barcelona las cosas han ido mejorando, pude arreglar un poco el cuerpo y jugar más o menos con libertad de movimientos y eso me dio la oportunidad de volver a competir al más alto nivel, y lo más importante, disfrutar del deporte, que es lo más importante en esta etapa de mi carrera, más que cualquier otra cosa".

"No creo que queden muchos eventos para mí este año, solo un par de ellos. Éste (el US Open) es uno de los que quieres estar listo. Así que aquí estoy para dar lo mejor de mí y voy a poner mi 100% para intentar estar preparado para la siguiente ronda", siguió.

Sobre el video en el que se hizo viral, por rescatar a un niño que estaba siendo aplastado entre una multitud que le pedía autógrafos, dijo: "fue algo muy normal".

"Intenté ayudarlo, a que se relajara y volviera a la normalidad".