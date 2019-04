Nadal queda eliminado ante Fognini en semifinales de Montecarlo

ATP Masters Series tournament in Monaco on April 20, 2019.ATP Masters Series tournament in Monaco on April 20, 2019.El español Rafa Nadal, número 2 mundial, fue eliminado por el italiano Fabio Fognini, 18º del ránking ATP, por un claro 6-4, 6-2, este sábado en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, con lo que no podrá sumar el domingo su duodécimo título en este torneo.

Nadal, que había ganado las tres últimas ediciones de la cita monegasca, no había perdido allí desde las semifinales de 2015, cuando cayó ante Novak Djokovic. Fognini jugará el domingo una final esperada ante el serbio, Dusan Lajovic (48º).