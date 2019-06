"Nadal es una fiera, es claro favorito", dice Arantxa Sánchez Vicario

La extenista española Arantxa Sánchez Vicario lo tiene claro. Rafa Nadal "es una fiera" y lo tiene todo para lograr el domingo su duodécimo título en Roland Garros, afirmó en una entrevista con la AFP en París, donde ella fue campeona en tres ocasiones.

Nadal se medirá el domingo por el título al austríaco Dominic Thiem, su víctima de la final del año pasado.

El primero de los tres títulos de Arancha Sánchez Vicario en Roland Garros fue en 1989, hace justo tres décadas, cuando siente que "abrió el camino" para una época dorada del tenis español en esta competición, coronada luego con la eclosión del fenómeno Nadal.

La exnúmero uno mundial fue también campeona de Roland Garros en 1994 y 1998, así como del Abierto de Estados Unidos en 1994. En París participa un año más en el Trofeo de Leyendas, una competición de figuras ya retiradas.

Pregunta: Nadal está ya a un paso de su duodécimo Roland Garros, ¿lo conseguirá este domingo?

Respuesta: "Rafa aquí es favorito siempre. A pesar de que la gente pueda decir a veces lo contrario, él siempre se crece, es su casa. Para mí siempre es el claro favorito a ganar aquí. El título en Roma le dio más confianza para venir aquí, le ha hecho jugar aquí más seguro. Para mí es el claro favorito a ganar".

P: Después de una temporada europea en tierra batida que suscitó varias dudas, con tres derrotas, ¿le ha sorprendido la aparente contundencia con la que ha ido ganando sus partidos aquí?

R: "En Roma ya cambió muchísimo, tuvo mucha confianza en todos sus golpes, con la derecha mucho mejor, sacando mejor. Haciendo otra vez esos ángulos y terminando los golpes con ese revés. Aquí le veo muy bien. A cinco sets es sin duda mucho más difícil ganarle. Los otros tienen más opciones de ganarle cuando es a tres sets, pero a cinco es una fiera y el claro favorito. Para mí va a ganar otra vez".

P: ¿Cómo ve a Thiem?

R: "Con Nadal es uno de los más fuertes en tierra batida. En Roland Garros es donde sus resultados son mejores, en esta superficie se crece, lo ha demostrado".

P: Roland Garros es el torneo más importante de su carrera. ¿Qué siente cada vez que vuelve aquí?

R: "La verdad es que es muy emocionante estar aquí. Son treinta años de mi primer título en Roland Garros, aquel partido contra Steffi Graf. El tiempo pasa, pero cuando uno está aquí te trae muy buenos recuerdos. Me siento como en casa, te pone la piel de gallina ver cómo va creciendo el torneo y viendo cómo va evolucionando todo, por ser partícipe de la historia del tenis, con que mi nombre esté unas cuantas veces escrito por aquí".

P: ¿Se siente la pionera de los éxitos del tenis español en París en las últimas tres décadas?

R: "Hubo una época que no había títulos españoles aquí. Llegué yo con aquel primer Roland Garros en 1989 y abrí el camino, sobre todo para el deporte femenino. Estoy muy orgullosa de haber sido la primera y de ver continuar todos los grandes campeones españoles que hemos tenido. Como deportista y como mujer, mucho más".

P: Serena Williams tiene ya 37 años. Aquí cayó en la tercera ronda. ¿Cree que podrá conseguir ese vigesimocuarto título del Grand Slam para batir el récord de Margaret Court?

R: "En Wimbledon es donde su juego tiene más opciones porque es todo mucho más rápido. En tierra batida ella lo tiene más difícil, no jugó tan bien. Pero en Wimbledon tiene opciones, está ahí porque quiere batir ese récord y nadie mejor que ella, que es una campeona. En hierba todo es muy diferente para ella".

P: Para el tenis femenino español, la noticia en este Roland Garros fue la sorpresa de Aliona Bolsova, llegando por sorpresa hasta los octavos de final. ¿Cómo vio su actuación y cuál cree que puede ser su futuro?

R: "No se hablaba mucho de ella porque no era favorita, pero supo aprovechar sus oportunidades. Jugó muy bien los partidos, le deseo lo mejor porque es una jugadora con mucha progresión, es jovencita y puede mejorar muchísimo. Me alegro un montón y le deseo la mejor suerte del mundo para que pueda seguir continuando. Sé lo que es estar ahí y es un buen principio de confianza para que pueda seguir logrando muchas cosas".