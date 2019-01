Nadal, listo para lucir su nuevo saque en el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal dijo este sábado que está en plena forma, a dos días del inicio del Abierto de Australia, en el que desplegará un nuevo saque.

El número dos del tenis mundial se vio obligado a retirarse hace un año de Melbourne Parc durante el partido de cuartos de final del torneo de tenis australiano, que disputaba ante el croata Marin Cilic.

Los problemas físicos hicieron que se perdiera la mayoría de encuentros de los tres meses posteriores y tuvo que acortar su temporada para ser operado de una lesión en un pie.

Recientemente abandonó el torneo de Brisbane por une ligera lesión en la pierna, pero este sábado Nadal aseguró sentirse preparado para volver a jugar.

"Me siento bien. Si no me sintiera bien no estaría aquí", dijo Nadal a la prensa dos días antes del inicio del primer Grand Slam del año, que se disputa del 14 al 27 de enero.

"Tengo buenas sensaciones en lo que se refiere a la cirugía. Después de la operación, después de meses sin competir, con problemas para entrenar, siempre hay problemas cuando se vuelve", reconoció.

"Pero eso no es nada nuevo para mí", añadió Nadal, que busca tratar bien su cuerpo de 32 años, sometido a una fuerte presión tras años de un tenis muy físico.

Por eso, reinventó su forma de sacar.

"Siempre hay cosas que mejorar", dijo el español, que en la primera ronda del Abierto de Australia se medirá al tenista local James Duckworth (238 mundial).

"El servicio es algo que siempre intenté mejorar, y creo que lo hice", añadió. "Nunca competí con este nuevo saque, así que habrá que ver cómo funciona. Tengo confianza en que irá bien".

Su temporada 2018 terminó con otra retirada por lesión en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Pese a todo Nadal ganó cinco torneos en la temporada, entre ellos su 11º Roland Garros, un récord para el torneo parisino con el que se puso a solo tres Grand Slam del hito de Roger Federer de 20 grandes títulos.