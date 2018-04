Nadal y la oportunidad de lograr la 'Undécima' en Montecarlo

A pesar del escaso rodaje, Rafa Nadal sigue siendo el gran favorito para la temporada de tierra que se abre el domingo en Montecarlo, donde busca su undécimo trofeo, primera parada de su gran objetivo de la temporada, ganar Roland Garros, también por undécima vez.

Alejado de las pistas durante dos meses, la 'bestia del polvo de ladrillo' completó un regreso perfecto el pasado fin de semana en su superficie favorita, en los cuartos de final de la Copa Davis contra Alemania en la plaza de toros de Valencia.

Primero pasó por encima del veterano Philipp Kolhschreiber (6-2, 6-2, 6-3) y luego aplastó a uno de los hombres llamados a sucederle, Alexander Zverev (6-1, 6-4, 6-4).

A tal punto que su mentor y ya antiguo entrenador, Toni Nadal, dijo estar "un poco sorprendido" por el nivel de juego del número 1 mundial.

"Esto es un augurio para un muy buen año sobre tierra batida", añadió el hombre que ayudó a construir el mito.

- Lesión olvidada -

Su lesión muscular en la pierna derecha, que le obligó a retirarse en cuartos de final del Abierto de Australia, parece superada. Si no sufre una recaída, Nadal parece en condiciones de protagonizar una de sus imparables giras primaverales europeas.

En Montecarlo, Roma, Madrid o París no se encontrará de nuevo con su gran rival, Roger Federer, que ha decidido no participar en la temporada de tierra batida, como ya hiciera el año pasado, para preservar fuerzas para la hierba. El año pasado no le pudo dar mejores resultados, con un triunfo en Wimbledon, que este año se juega entre el 2 y el 15 de julio.

Otro antiguo número 1 mundial, Andy Murray, operado de la cadera en enero, no ha vuelto a la competición.

Además el imprevisible Stan Wawrinka, ganador de Roland Garros en 2015 y finalista el año pasado, llega muy justo físicamente para competir en el Principado.

Sí competirá Novak Djokovic, ¿pero a qué nivel? Sus recientes actuaciones en Indian Wells y Miami provocaron la separación del serbio de los técnicos André Agassi y Radek Stepanek, y el probable reencuentro con su antiguo entrenador Marian Vajda.

Protagonista de este arranque de temporada con títulos en Acapulco e Indian Wells, el argentino Juan Martín Del Potro, ya situado en el número 6 mundial, se tomará un descanso.

Sí competirá el número 3 mundial y finalista en Australia, el croata Marin Cilic, siempre más peligroso en las pistas rápidas.

- El número 1 en juego -

¿Algún miembro de la nueva ola puede inquietar a Nadal en Mónaco? Dominic Thiem presenta las mejores referencias en polvo de ladrillo, pero el austriaco de 24 años está regresando tras un parón.

"Dominic debe primero jugar un partido, un torneo, antes de decir si la lesión (en un tobillo) está curada", señaló el técnico Günther Bresnik, cuyo discípulo fue el único en batir a Nadal en tierra batida el año pasado.

Ocurrió en los cuartos de final de Roma. El mallorquín jugaba cansado tras haber ganado tres títulos consecutivos (Montecarlo, Barcelona y Madrid). Luego tomó aire y reconquistó Roland Garros.

Su colecta de 2017 le obliga a defender hasta mediados de junio 4.680 puntos. Para conservar la primera plaza necesitará hacerlo al menos tan bien como el pasado curso. Un paso en falso en Montecarlo y la corona regresará, sin jugar, a las manos de Federer.