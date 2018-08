Nadal, a reforzar liderato de la ATP en Toronto; Del Potro, a por el tercer puesto

El actual número uno del tenis mundial, Rafael Nadal, intentará reforzar su liderato del ranking de la ATP en el Masters de Toronto, donde el argentino Juan Martín Del Potro buscara por su parte asaltar el tercer lugar que actualmente pertenece al alemán Alexander Zverev.

El torneo canadiense arranca este lunes sin el concurso del vigente número dos del mundo, Roger Federer, quien descartó participar para centrarse en el Masters de Cincinnati, a partir del 13 de agosto. El estelar suizo, quien administra su calendario con vistas a extender su longevidad, cumple 37 años el miércoles.

Del Potro, que el sábado perdió la final del Abierto de Los Cabos de México ante el italiano Fabio Fognini (6-4, 6-2)y clasifica cuarto por la ATP, espera compensar su derrota de segunda ronda hace un año en Canadá con un buen inicio esta vez ante el japonés Kei Nishikori o el holandés Robin Haase.

La pelea por el tercer lugar es bien reñida con Zverev, segundo favorito en Toronto y campeón reinante, quien defenderá su corona después de derrotar a un Federer cansado en la final de 2017.

El alemán de 21 años disputa el domingo la final del torneo de Washington contra el australiano Alex De Minaur y ha demostrado estar capacitado para desafiar a la élite, ganando los trofeos de Masters 1000 en Roma, Montreal y Madrid; pero su debilidad hasta ahora han sido los Grand Slams, donde apenas ha alcanzado unos cuartos de final en la última edición de Roland Garros.

La durabilidad ha sido un problema para Zverev: perdió en el torneo francés su tercer partido consecutivo de cinco sets contra Ernests Gulbis y fue exigido en un par de partidos de tres sets en Washington.

Zverev llegará a Canadá con poco descanso para arrancar contra el español David Ferrer o un calificador.

Nadal hará su primera aparición desde que perdiera en semifinales de Wimbledon contra Novak Djokovic en cinco sets.

Con la mayoría de los diez primeros del ránking ATP presentes en el torneo, que alterna anualmente entre Toronto y Montreal, el camino del mallorquín hacia un posible cuarto título canadiense, después de coronarse en 2005, 2008 y 2013, se antoja complicado.

El español volvió a entrenar recientemente en su isla de origen de Mallorca y arrancará el miércoles ante el estadounidense Jared Donaldson o el francés Benoit Paire, multado esta semana tras destrozar una raqueta en el torneo de Washington.

El 17 veces ganador de Grand Slams no altera por ahora su concentración con la vista en potenciales rivales futuros como el suizo Stan Wawrinka o el australiano Nick Kyrgios.

"No puedo pensar en Wawrinka, Kyrgios, Joao (Sousa) antes de jugar contra Benoit o un calificador", dijo Nadal. "Sé que la primera ronda va a ser una batalla difícil. Siempre me lo tomo partido a partido. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Esa es la única forma, en mi opinión, de tener éxito: debes respetar a todos los oponentes. En el tenis, las cosas cambian tan rápido que debes estar preparado para aceptar victorias y derrotas".

Al igual que Federer, tampoco estará en Toronto el británico Andy Murray, quien se retiró por agotamiento del torneo de Washington tras culminar en la madrugada del viernes su tercera victoria en cuatro días, rompiendo a llorar después del partido.

Murray, ex húmero uno del mundo, clasifica actualmente en el puesto 832, tras someterse, a sus 31 años, a una operación de cadera el pasado enero.

El subcampeón de Wimbledon, Kevin Anderson, toma la cuarta siembra y abrirá contra el ruso Andrey Rublev o un calificador.

Djokovic, ganador del Grand Slam británico, comenzara ante el surcoreano Chung Hyeon, semifinalista del Abierto de Australia, y a quien han afectado las lesiones durante la mayor parte de la temporada.