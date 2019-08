Nadal renuncia a Cincinnati y deja a Djokovic y Federer el camino abierto

Por segundo año consecutivo, el español Rafael Nadal renunció a la disputa del Masters 1000 de Cincinnati, luego de imponerse el domingo en Montreal, dejando el camino abierto al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer, que regresan al circuito después de Wimbledon.

Nadal, que aparecía como segundo favorito del torneo de Ohio, derrotó en la final del Masters 1000 de Montreal al ruso Daniil Medvedev con fáciles parciales de 6-3, 6-0 en Montreal.

Poco después de celebrar el título, el mallorquín declaró que decidió no jugar más antes del inicio del US Open, que comenzará el 26 de agosto en Nueva York.

"Lamento anunciar que no jugaré en Cincinnati este año", publicó Nadal en las redes sociales. "No hay otra razón que cuidar personalmente de mi cuerpo y tratar de mantenerme tan saludable como me siento ahora...", añadió el ganador de 35 títulos de Masters 1000.

Nadal dijo que explicó su posición al director del torneo de Cincinnati, el brasileño Andre Silva, quien dijo entender la posición del ibérico.

"Estoy seguro de que el torneo será un éxito y le deseo lo mejor a él y a su equipo", señaló el directivo.

La decisión de Nadal deja a Cincinnati a la luz de Djokovic, primer jugador mundial, y de Federer, como candidatos al título.

Ninguno de los dos ha jugado desde la épica final que protagonizaron en el Grand Slam de Wimbledon, que ganó el serbio a mediados de julio.

Federer está buscando un octavo título de Cincinnati, siendo el último en el 2015, mientras que Djokovic es el campeón defensor.

En las canchas duras de Cincinnati también estará presente el escocés Andy Murray en individuales tras ocho meses de inactividad, luego de recibir una invitación a pesar de estar ubicado en el puesto 326 del escalafón de la ATP.

Después del Abierto de Australia, el escocés se sometió a un exitosa operación de rejuvenecimiento de la cadera que le dio una segunda oportunidad en su carrera.

Tres veces ganador de torneos de Grand Slam, Murray abrirá en la primera ronda contra el francés Richard Gasquet.

Murray posee en este torneo un balance de 8-3, ganando sus últimos tres partidos que datan de 2015 y 2016. El escocés ganó trofeos en la sede estadounidense del Medio Oeste en 2008 y 2011.

Por la legión latinoamericana, Argentina encabeza la lista de participantes con las dudas de Juan Martín del Potro, aunque está inscrito, Diego Schwartzman y Guido Pella, así como el chileno Cristian Garín.

- En damas, están las mejores -

En el lado femenino, la australiana Ashleigh Barty, quien perdió el primer puesto con una salida nefasta en la primera ronda en Toronto, se encuentra encima de la mesa, seguida por la doble campeona de Grand Slam, la japonesa Naomi Osaka.

La checa Karolina Pliskova, ganadora del evento en 2016, es tercera por delante de la rumana Simona Halep y la titular holandesa Kiki Bertens.

También la ganadora del torneo femenino en Toronto, la canadiense Bianca Andreescu, que hizo historia con ese título el domingo, se retiró de Cincinnati, de categoría Premier en las mujeres.

La campeona de Cincinnati 2014-2015, la estadounidense Serena Williams, de 37 años, permanece en duda ya que se retiró el domingo por problemas en la espalda en la final del torneo Premier de Toronto, que ganó la canadiense Bianca Andreescu.

Después de perder la final de Wimbledon contra Halep, Williams mantiene sus esperanzas atenuadas.

"Lo siento, no pude hacerlo hoy", le dijo a la multitud, con la voz quebrada. "Lo intenté, pero no pude hacerlo. Bianca, eres una gran deportista, mujer. Gracias a mi equipo, ha sido un año difícil, pero seguiremos adelante", añadió la menor de las Williams.