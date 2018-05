"Nadie es capaz de parar a Nadal en tierra a cinco sets", dice Ferrero

El extenista español Juan Carlos Ferrero, campeón de Roland Garros en 2003 y número 1 mundial durante ocho semanas ese mismo año, dijo en una entrevista con la AFP que no ve a ningún jugador capaz de derrotar a Rafa Nadal este año en el torneo parisino.

Más que en los jóvenes (Alexander Zverev o Dominic Thiem), Ferrero (38 años) piensa que la principal batalla la podría dar Novak Djokovic (31 años), que está intentando recuperar su mejor nivel tras una operación de codo en febrero y que llegará a Roland Garros como número 22º del ranking.

Nadal no jugaría con Zverev, Thiem o Djokovic antes de una eventual final, con lo cual su panorama se presenta muy favorable en el torneo parisino, que comenzó este domingo.

Pregunta: Nadal ha vuelto a tener una gran temporada sobre tierra batida, ¿va directo hacia su undécimo Roland Garros?

Respuesta: "No veo a nadie capaz de pararle en tierra a cinco ses. Djokovic quizás, pero aunque está mejorando no creo que consiga dar su mejor nivel aún, como para poder ganar a Rafa en tierra".

P: ¿La derrota contra Thiem en Madrid y la final trabajada en la que ganó a Zverev en Roma deberían ser señales de alarma para Nadal?

R: "Llega a Roland Garros sabiendo que, por muy favorito que sea, tiene rivales duros ante los que va a tener que trabajar y luchar los partidos. Sabe que no puede despistarse y esto le da más garantías. Si hubiera ganado toda la gira a dos sets fáciles, sin tener que trabajar, entonces debería alarmarse".

P: ¿La nueva generación está ya preparada para el relevo en un lugar tan simbólico para ello como París?

R: "El tenis está en un momento de competitividad muy bonito, con jugadores jóvenes que intentan seguir subiendo y mejorando, y jugadores ya asentados en el circuito, que siguen queriendo estar ahí. Creo que el relevo está sucediendo, pero Roger (Federer) y Rafa no van a permitir que sea un relevo contundente. Han demostrado que tienen intención de quedarse en el top mundial durante aún más tiempo".

P: En el cuadro femenino, ¿Muguruza es capaz de repetir el título que logró en Roland Garros hace dos años? ¿Cuáles son sus principales amenazas?

R: "El circuito femenino está muy igualado y es difícil saber quién saldrá vencedora. Hay muchas jugadoras muy buenas sobre tierra. Ganar un Grand Slam dos veces no es algo fácil, aunque Nadal haya hecho creer que sí. Garbiñe está entre las favoritas y creo que si va cogiendo confianza en las primeras rondas podría alzarse con el título de nuevo".

P: ¿Por qué el tenis español se crece todavía más en París?

R: "La tierra es una superficie predilecta para los españoles porque se forman ahí desde pequeños. Roland Garros es el torneo más cercano y el más importante sobre esta superficie. La posibilidad de ganar un Grand Slam siempre es una razón para crecerse".

P: ¿Qué supuso dentro de los éxitos de su carrera ese título de hace quince años en Roland Garros?

R: "Ganar Roland Garros fue una de las mejores cosas de mi carrera. Lo equipararía sólo a la primera Copa Davis (la de 2000, antes de ganar también las de 2004 y 2009) y al número 1".

P: Entre el tenis y el pádel, ¿cómo es su vida actual?

R: "He jugado algunos torneos de pádel, pero siempre para divertirme, aunque me guste mejorar en lo que hago. Ni mucho menos me lo tomo a nivel profesional y de hecho compito mucho más en serio en el circuito de tenis Senior y en los entrenamientos de mi Academia que en el pádel. De hecho, ahora voy a jugar el Roland Garros Senior y voy con la intención de ganarlo".