Naomi Osaka dice en su recibimiento en Japón que aspira al 'Top 5'

Naomi Osaka, que el sábado se convirtió en el Abierto de Estados Unidos en la primera japonesa en conquistar un Grand Slam de tenis, fue recibida como una estrella este jueves en Tokio, donde dijo que ahora tiene como misión entrar en el 'Top 5' del ránking WTA de aquí al final de año.

La joven de 20 años, que dejó Japón cuando tenía 3 años, fue recibida por decenas de aficionados y periodistas en el aeropuerto de Haneda, pese a la hora temprana de llegada de su vuelo.

"Me siento muy bien, feliz de participar" en esta aventura, afirmó después a la prensa en Yokohama, hablando en inglés.

Naomi Osaka, que ha subido del 19º al 7º lugar en la clasificación WTA tras su éxito en Nueva York en la final contra Serena Williams, explicó que está plenamente concentrada en el Abierto de Tokio, que se juega la próxima semana.

"Quiero hacer un buen papel y quizás terminar el año en el Top 5, pero no me meto presión. Por el momento, estoy disfrutando", dijo.

La tenista, de padre haitiano y madre japonesa, creció en Estados Unidos y también sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

"Es el sueño de cualquier deportista, participar en los Juegos Olímpicos, y por supuesto conseguir el oro", declaró.

Naomi Osaka se refirió también a la final contra Serena Williams. Su victoria quedó en parte eclipsada por el ataque de ira de la jugadora estadounidense contra el árbitro, que dio la vuelta al mundo.

"No me siento triste. No sé ni siquiera qué tengo que sentir, porque no tengo ninguna otra experiencia de final del Grand Slam", apuntó.

La popularidad que ha adquridio Naomi Osaka por su victoria en el US Open ha hacho que este jueves firmara además un contrato con el gigante automovilístico Nissan para convertirse en "embajadora" de la marca.