Ogier, Neuville y Tänak se disputan el Mundial en el final Rally de Australia

El Rally de Australia decidirá de viernes a domingo quién se alza con el título de campeón del mundo (WRC) en la 13ª y última prueba de la temporada, con Sébastien Ogier, Thierry Neuville y Ott Tänak en liza.

Solo tres puntos separan a los dos primeros de la clasificación, el francés Ogier (M-Sport Ford) y el belga Neuville (Hyundai), mientras que el estonio Tänak (Toyota) se sitúa 23 puntos del liderato.

Con treinta puntos como máximo para embolsarse el domingo (25 para el ganador y cinco para el más rápido de la Power Stage, que cierra la prueba), todas las opciones son posibles.

El clima podría jugar un papel decisivo en el campeonato más disputado desde 2003. Si el trazado está seco el viernes Ogier, que empezará antes que sus dos perseguidores, partirá en desventaja. En caso de llover será todo lo contrario.

- Ogier, "listo para el reto" -

"La presión ahora está sobre nuestros rivales, que deben recuperar su desventaja", piensa el francés, que remontó en los dos últimos rallies una brecha de 23 puntos favorable a Neuville.

"Somos conscientes que abrir la ruta no nos facilitará la tarea, pero todo puede llegar y estamos listos para el reto. Hemos tenido mucho éxito en Australia a lo largo de los años y nuestro objetivo es aumentar ese éxito", dijo.

Ganador el año pasado en las antípodas, Neuville sabe que debe subir su nivel, después de una decepcionante segunda parte de la temporada, si quiere conseguir al fin el título, después de tres segundos puestos en 2013, 2016 y 2017, siempre por detrás de Ogier.

"Los últimos rallies no nos han sido favorables y nos encontramos en una pelea increíble e intensa", dijo el belga. "Haber bajado a la segunda posición al menos nos da la pequeña ventaja de no empezar en rutas polvorientos pero a estas alturas todo cuenta", opina Neuville, que no gana desde el Rally de Cerdeña en junio.

- Tänak "no va a abandonar" -

Por contra, Tänak es sin duda el piloto más rápido del momento. El estonio ha ganado tres de los últimos cinco rallies (Finlandia, Alemania, Turquía) y dominó los últimos dos hasta que le golpeó la mala suerte (avería en Gran Bretaña, pinchazo en Cataluña).

Tänak quiere creer en sus opciones, pese a que la aritmética no le es favorable. "Voy a darlo todo en Australia", aseguró. "Matemáticamente sigo con una oportunidad y no voy a abandonar".

Respecto a la clasificación de constructores Toyota aventaja en doce puntos a Hyundai y en 25 a M-Sport Ford, con todavía 43 puntos en juego.

"Estamos en una posición muy sólida", considera Tänak. "Podemos estar tranquilos en vista de cómo se ha comportado nuestro automóvil en los últimos recorridos en tierra. Las rutas en Australia son rápidas y fluidas, lo que nos va bien".

El programa cuenta con veinticuatro especiales, 16 de las cuales inéditas por la incorporación de nuevos recorridos o antiguas secciones que se harán en dirección contraria, para hacer un total de 318,64 km cronometrados alrededor de Coffs Harbour (este).

Están previstos dos tramos de tres especiales el viernes y el domingo y otros dos tramos de cuatro especiales el sábado, seguidos los dos primeros días de dos pasos por una corta ES sobre asfalto.